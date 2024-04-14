Увеличение цен во время Ид аль-Фитр: как это отразилось на туристическом опыте в Бодруме

2 тысячи рублей за мороженое: туристы в Турции удивились ценам в Бодруме

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время праздника Ид аль-Фитр в городе Бодрум отмечается увеличение цен, утверждает информационный ресурс TourProm.

Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Местные специалисты опросили туристов из Турции, которые поделились о текущей ситуации с ценами на отдых. Вследствие резкого подъема цен на пляжах клубного типа, которые посещаются элитой и чиновниками, число посетителей значительно сократилось.

Во многих заведениях обычная чашка чая теперь стоит около 263 рублей в российской валюте, в то время как в большинстве московских кафе этот напиток доступен по более низкой цене. Порция макарон в Бодруме теперь обходится примерно в 8776 рублей. Туристам приходится выложить около 2194 рублей за три шарика обычного мороженого.

Из-за высоких цен туристы либо отдают предпочтение другим местам для отдыха, либо выбирают более доступные пляжи и останавливаются в экономичных заведениях.