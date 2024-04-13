Изысканный Сан-Франциско: гастрономические шедевры и семейные приключения

Сан-Франциско признан идеальным местом для семейного отдыха

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Сан-Франциско расположен у залива и занимает седьмое место в США по количеству парков. Его также славят за вкусную еду. Легкость передвижения по городу — на общественном транспорте, автомобиле или с детской коляской — делает его привлекательным для семейного отдыха.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гастрономическая культура города богата разнообразием — от уличных тележек с хот-догами в беконе до ресторанчиков на колесах. Выходные без автомобилей на Грейт-Хвай и JFK Dr в парке Золотые Ворота (GGP) идеальны для велосипедных прогулок и безопасных пешеходных экскурсий. Общественный транспорт хорошо развит, а канатные дороги добавляют вариативности в передвижении.

Почти все заведения в Сан-Франциско обеспечены пандусами для колясок и семейными туалетами с пеленальными столиками. Однако при путешествии по холмистой местности рекомендуется иметь переноску для малыша.