Изысканный Сан-Франциско: гастрономические шедевры и семейные приключения

Город Сан-Франциско расположен у залива и занимает седьмое место в США по количеству парков. Его также славят за вкусную еду. Легкость передвижения по городу — на общественном транспорте, автомобиле или с детской коляской — делает его привлекательным для семейного отдыха.
Гастрономическая культура города богата разнообразием — от уличных тележек с хот-догами в беконе до ресторанчиков на колесах. Выходные без автомобилей на Грейт-Хвай и JFK Dr в парке Золотые Ворота (GGP) идеальны для велосипедных прогулок и безопасных пешеходных экскурсий. Общественный транспорт хорошо развит, а канатные дороги добавляют вариативности в передвижении.
Почти все заведения в Сан-Франциско обеспечены пандусами для колясок и семейными туалетами с пеленальными столиками. Однако при путешествии по холмистой местности рекомендуется иметь переноску для малыша.
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