Как избежать проблем с перелетами в Мексику: советы от генерального директора крупного туроператора

Россиянам посоветовали не летать в Мексику турецкими авиакомпаниями

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Артур Мурадян, генеральный директор крупного туроператора Space Travel, рекомендовал россиянам избегать полетов в Мексику на рейсах турецких авиакомпаний. Эту информацию передало Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Причиной такого рекомендации стал недавний инцидент в турецком аэропорту. По словам Мурадяна, 8 апреля троим россиянкам, которые приобрели у Space Travel 16-дневный тур в Канкун с бизнес-классом Turkish Airlines через Стамбул, не разрешили совершить рейс. К тому же, туристкам не были предоставлены официальные документы, а лишь дали возможность сфотографировать сообщение, в котором было заявлено об отказе в перелете в Мексику из-за их отсутствия в списке посетивших ранее эту страну, а также страны, такие как США, Канада и Великобритания.

По информации, полученной от представителей портала, сотрудники авиакомпании отказались оказать помощь россиянкам в решении проблемы и отказались давать комментарии по этому поводу. Стоит отметить, что затраты туристок на эту поездку составили 45 тысяч долларов (приблизительно 4,2 миллиона рублей). Теперь туроператор должен возместить им стоимость несостоявшегося путешествия.

Ранее, в марте, один россиянин, направлявшийся в Южную Америку через Стамбул, выразил недовольство русофобским поведением сотрудников Turkish Airlines. Он сообщил, что перед посадкой в Турции несколько пассажиров с российскими паспортами были вынуждены покинуть рейс.