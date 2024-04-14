Эксперты рассказали о пяти фестивалях, которые следует посетить в Дубае в течение весны и лета

От гастрономии до шопинга: лучшие мероприятия Дубая этой весны и лета

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественникам, планирующим свою поездку в Дубай этой весной и летом, стоит обратить особое внимание на запланированные там события. Например, с 19 апреля по 12 мая в городе пройдет очередной гастрономический фестиваль Dubai Food Festival. Это прекрасная возможность погрузиться в местные кулинарные традиции, а благодаря Restaurant Week с 28 апреля по 7 мая посетители смогут насладиться обедами и ужинами по фиксированным ценам — 125 AED и 250 AED.

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С 19 апреля по 5 мая Дубай превратится в настоящую игровую арену. В рамках Esports and Games Festival будут проводиться турниры и конкурсы косплея. Любители видеоигр смогут попробовать новинки и обновить свою игровую аппаратуру, как сообщает Департамент экономики и туризма Дубая. С 2 по 5 мая во Всемирном торговом центре состоится художественная ярмарка World Art Dubai, где свои произведения представят сотни художников.

28 июня начнется Dubai Summer Surprises — фестиваль шопинга, который пройдет до начала осени. В это время магазины будут предлагать особые акции и скидки, а не только отели. Летом многие гостиницы Дубая предложат специальные условия для семей, включая бесплатное размещение, питание и развлечения для детей.