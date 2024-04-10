Венеция вводит новый налог: платный въезд для туристов начиная с апреля

Венеция стала первым городом в Европе, в котором введено платное посещение для туристов. Этот шаг предпринят с целью регулирования потока посетителей и обеспечения безопасности местных жителей.
С 25 апреля туристы, желающие посетить исторический центр Венеции, должны предварительно забронировать свой визит и оплатить вступительный взнос в размере 5 евро (примерно 500 рублей). После этого им будет выдан QR-код, необходимый для прохождения через контрольные точки. Этот код обязателен для предъявления при въезде в город и действителен с 8:30 утра до 16:00.
Туристы, не обладающие QR-кодом, могут оплатить его даже перед въездом в город, используя смартфон или специальные киоски. Однако нарушителей ожидают штрафы, значительно превышающие стоимость взноса: от 50 до 300 евро (от 5'000 до 30'000 рублей), кроме штрафа в размере 10 евро (примерно 1'000 рублей).
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.