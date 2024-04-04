Изменения в тарифах на парковку во Внуково: новые цены с 23 апреля 2024 года

Аэропорт Внуково повышает тарифы на парковку с 23 апреля

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известно, что с 23 апреля 2024 года Международный аэропорт Внуково планирует изменить тарифы на парковку. Эту информацию сообщила пресс-служба аэропорта. Согласно пресс-релизу, существующие клиенты, воспользовавшиеся парковкой до указанной даты, останутся на прежних тарифах.

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С новыми тарифами, действующими с 23 апреля 2024 года, стоимость парковки будет следующей: 400 рублей в час, 700 рублей за два часа, 1 тыс. рублей за три часа и 1,1 тыс. рублей за сутки.

Ранее было объявлено, что аэропорт Шереметьево также изменит тарифы на парковку, начиная с 1 апреля 2024 года.