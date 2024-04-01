Прямой путь в Китай: регулярные рейсы China Southern Airlines из Яньцзи во Владивосток

Китайская авиакомпания начала летать из Яньцзи во Владивосток

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания China Southern Airlines начала проведение регулярных перелётов из Яньцзи (Китай, провинция Цзилинь) во Владивосток и обратно. Первые рейсы были осуществлены из Яньцзи в субботу, как сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В летний период рейсы в Яньцзи будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на самолётах Airbus 320. Открытие нового маршрута позволит жителям и посетителям Владивостока добраться до Китая прямым рейсом всего за один час.

В настоящее время из Владивостока доступны пять направлений в Китай:

Пекин Шанхай Далянь Харбин Яньцзи

"Владивосток и Яньцзи имеют долгосрочные партнёрские отношения, аэропорты обоих городов являются побратимами с 2018 года, а Владивосток и Яньбянь-Корейский автономный округ — с 2011 года. До начала пандемии China Southern многие годы выполняла рейсы из Владивостока в такие города, как Яньцзи, Чанчунь, Харбин, Далянь, Шэньян. Возобновление полётов китайской авиакомпанией — важное событие для аэропорта Владивосток. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и расширение маршрутной сети в другие города Китая", — отметил Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток.

Билеты на рейсы в Яньцзи доступны для покупки на сайте авиакомпании, а также на российских и китайских онлайн-платформах.