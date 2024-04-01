Прямой путь в Китай: регулярные рейсы China Southern Airlines из Яньцзи во Владивосток

Компания China Southern Airlines начала проведение регулярных перелётов из Яньцзи (Китай, провинция Цзилинь) во Владивосток и обратно. Первые рейсы были осуществлены из Яньцзи в субботу, как сообщается на сайте аэропорта Владивостока.
В летний период рейсы в Яньцзи будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам на самолётах Airbus 320. Открытие нового маршрута позволит жителям и посетителям Владивостока добраться до Китая прямым рейсом всего за один час.
В настоящее время из Владивостока доступны пять направлений в Китай:
"Владивосток и Яньцзи имеют долгосрочные партнёрские отношения, аэропорты обоих городов являются побратимами с 2018 года, а Владивосток и Яньбянь-Корейский автономный округ — с 2011 года. До начала пандемии China Southern многие годы выполняла рейсы из Владивостока в такие города, как Яньцзи, Чанчунь, Харбин, Далянь, Шэньян. Возобновление полётов китайской авиакомпанией — важное событие для аэропорта Владивосток. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и расширение маршрутной сети в другие города Китая", — отметил Александр Бобров, директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток.
Билеты на рейсы в Яньцзи доступны для покупки на сайте авиакомпании, а также на российских и китайских онлайн-платформах.
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