5 мест планеты, наиболее опасных для туристов: не каждый отважится посетить их

Самые опасные места планеты

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники отказываются от обычных маршрутов, стремясь получить уникальные впечатления. Однако такие приключения могут быть опасными.

Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Некоторые места на планете представляют прямую угрозу для туристов.

Гаити, где бедность может привести к преступлениям, и частые стихийные бедствия, а также практика колдовства вызывает опасения. Гранд-Каньон привлекает своим величием, но репутация опасности объясняется наличием диких животных и змей, которые могут напасть на людей. Боливийская Дорога Смерти, хоть и привлекательна для любителей адреналина, стала известна своей опасностью, что привело к ее закрытию. Высокая смертность на этом маршруте вызвана сложным рельефом и спусками. Эфиопская пустыня Данакиль, несмотря на свои уникальные пейзажи, представляет экстремальные условия с высокой температурой и токсичными испарениями. Сьюдад-Хуарес в Мексике считается одним из самых опасных городов из-за высокого уровня насильственных преступлений.

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