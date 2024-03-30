Отдых на майские: 7-кратный рост бронирований и лучшие бюджетные направления

Самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, Алексей Черепахин, заявил, что количество бронирований на майские праздники увеличилось в 7 раз по сравнению с 2023 годом, а цены в среднем поднялись на 10 процентов. Эти данные он получил из аналитической выписки своего сервиса. Он также поделился информацией о доступных бюджетных направлениях для отдыха в этот период.

Фото: panoramio.com by Haluk Comertel is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам эксперта, примерно 30 процентов всех отдыхающих во время майских каникул выберут Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в топ-10 популярных направлений входят:

Анапа Пятигорск Кисловодск Казань Волгоград Москва

Алексей Черепахин выделил курорты Абхазии среди бюджетных направлений. Например, в Гагре средняя цена за ночь составляет 2 270 рублей, а отдыхающие в среднем останавливаются здесь на 6 дней в период майских праздников. В Пицунде цены еще ниже — 2 100 рублей за ночь, а среднее время пребывания — 3 ночи.

Также можно недорого отдохнуть на курортах Крыма, где цены практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Например, в Севастополе средняя цена за ночь составляет 2 150 рублей на протяжении 4 суток, а в Феодосии — 1 950 рублей за 8 ночей. В Евпатории ночь обойдется в среднем в 2 025 рублей.

Бюджетный отдых на майские праздники возможен и на курортах Краснодарского края. Например, в Горячем Ключе ночь проживания в среднем обойдется в 1 860 рублей, а в Ейске — в 1 500 рублей.

Черепахин также отметил, что самые бюджетные направления — это те, куда сложно добраться из-за логистических сложностей. Напротив, направления, доступные из Москвы и других городов за короткий срок, становятся всё более популярными и, следовательно, дорожают.

Черепахин уточнил цены на экскурсионный отдых вне морских направлений: в Смоленске ночь обойдется в 2 400 рублей, в Ростове-на-Дону — в 2 700 рублей, а в Петрозаводске — также в 2 700 рублей.