Италия vs Россия: что вызывает зависть итальянцев по мнению тревел-блогера

Блогер, публикующий путевые заметки, высказал мнение о том, что жители Италии испытывают зависть к некоторым аспектам жизни в России. По ее мнению, Италия — страна, склонная к консерватизму, где мало мест с необычным дизайном, а большинство заведений представляют собой типичные остерии и таверны, предлагающие пасту, пиццу и ризотто.
В отличие от этого, в крупных городах России наблюдается активное развитие, с появлением новых пространств, мероприятий, и уровень сервиса, по ее словам, выше, а все услуги оказываются быстро и удобно.
Блогер отмечает, что жители Италии завидуют доступности круглосуточных аптек и супермаркетов в России, хотя сама постепенно привыкает к этому. Она также высказывает недовольство по поводу общественного транспорта в Италии, отмечая его неудобство и высокую стоимость такси, а также несовершенство системы вызова такси через мобильные приложения.
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