Италия vs Россия: что вызывает зависть итальянцев по мнению тревел-блогера

Почему итальянцы завидуют России

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер, публикующий путевые заметки, высказал мнение о том, что жители Италии испытывают зависть к некоторым аспектам жизни в России. По ее мнению, Италия — страна, склонная к консерватизму, где мало мест с необычным дизайном, а большинство заведений представляют собой типичные остерии и таверны, предлагающие пасту, пиццу и ризотто.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В отличие от этого, в крупных городах России наблюдается активное развитие, с появлением новых пространств, мероприятий, и уровень сервиса, по ее словам, выше, а все услуги оказываются быстро и удобно.

Блогер отмечает, что жители Италии завидуют доступности круглосуточных аптек и супермаркетов в России, хотя сама постепенно привыкает к этому. Она также высказывает недовольство по поводу общественного транспорта в Италии, отмечая его неудобство и высокую стоимость такси, а также несовершенство системы вызова такси через мобильные приложения.