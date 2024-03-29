Маршрут на выходные — Нижний Новгород: что посмотреть, где остановиться и где есть

Гид по Нижнему Новгороду

6:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Столица Приволжского региона, с улицами, усыпанными стрит-артом, и впечатляющими закатами — за последние несколько лет Нижний Новгород претерпел огромные перемены благодаря масштабной реставрации (спасибо проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и 800-летию города в 2021 году) и стал одним из самых модных туристических направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Всего за 4 часа на скоростном поезде "Ласточка" из Москвы вы уже окажетесь в Нижнем Новгороде, где вас встретит яркая вывеска на Рождественской улице с надписью "Здесь вы ощутите жизнь", которую туристы так полюбили. Следующее послание "Быть, а не казаться" повторяется на подвесной инсталляции на Большой Покровской, где также находится множество достопримечательностей.

Запомните эти лозунги, исследуя город. Прогуляйтесь по набережным рек Оки и Волги, прокатитесь на канатной дороге, посетите усадьбу Рукавишниковых, найдите местный "Гринготтс", похожий на замок Государственного банка, посетите церкви и монастыри, архитектура и дизайн которых вызывают восхищение. Что ещё?

Кремль

Единственный Кремль в стране, где можно совершить круговую прогулку по древней крепостной стене XVI века. Двухкилометровый маршрут интересен не только 13 башнями, но и перепадами высот в 80 метров — характеристика рельефа Дятловых гор, на которых расположена крепость. Поэтому приготовьтесь к активной ходьбе по лестницам, вдохновляйтесь легендой о том, что подземелья крепости хранят знаменитую библиотеку Ивана Грозного, и завидуйте нижегородцам XIX века, которые могли подняться в Кремль не пешком, а на фуникулёре-элеваторе (по слухам, его скоро восстановят).

Заповедный квартал

Любители Нижнего Новгорода восстанавливают квартал церкви Трёх Святителей, который включает 28 исторических деревянных домов. Они были построены в конце XIX — начале XX века на улицах Новая — Короленко — Славянская — Студеная. В этом квартале ранее проживали Максим Горький и Владимир Короленко, с балкона одного из домов пел Фёдор Шаляпин, а Антон Чехов навещал другие дома. Сегодня здесь можно пройти иммерсивную экскурсию, прогуляться по улицам с почтальоном, познакомиться со старинными играми, выпить чай из самовара с баранками и окунуться в атмосферу старого города.

Стрелка

Место, где сливаются Волга и Ока, иногда видно, как цвет воды двух рек различается. Здесь в XIX веке проходила крупнейшая в Российской империи ярмарка. Несколько лет назад Стрелка превратилась в арт-кластер с концертными и выставочными залами. Это произошло благодаря пакгаузам и павильонам, ажурным металлическим конструкциям, построенным для всероссийской выставки в конце XIX века. Рядом стоит Храм Александра Невского, который был построен в то же время, хотя выглядит современно. Футбольный стадион был построен специально к чемпионату мира.

Стрит-арт

Художники со всей России, создавая граффити, постеры, муралы и теги, украшают город. На старой котельной на улице Родионова можно увидеть диптих Андрея Оленева "Лесоповал", поднимающий проблему вырубки лесов. На стене дома №30 на улице Совнаркомовская можно увидеть Чеширского кота из "Алисы в стране чудес", созданный благодаря художнику Дмитрию Каштальяну, так как сам автор книги, Льюис Кэрролл, посещал Нижний Новгород. Илья Мозги выразил критику потребительского общества, изобразив золотую кредитную карту на доме 17А на бульваре Мира.

Закаты

Местные жители принимают фразу "уйти в закат" буквально. Красочное природное явление, которое можно наблюдать благодаря местоположению города на крутых берегах Волги и Оки, стало своеобразной визитной карточкой Нижнего Новгорода. Говорят, что лучшие закаты можно увидеть на набережной Федоровского и на знаменитой Чкаловской лестнице. Из менее очевидных мест можно отметить гору Гребешок и площадку над Черниговским мостом.

Где остановиться



Courtyard

Этот дом с изящными башенками в стиле западноевропейского модерна был построен в конце XIX века купцом-старообрядцем Дмитрием Сироткиным, градоначальником Нижнего Новгорода. В начале XX века здесь жил сам Сироткин и проводил съезды старообрядцев белокриницкого согласия. Отель, расположенный здесь сегодня, сохраняет исторический облик здания. Номера отеля оформлены в сдержанном европейском стиле.

"Кулибин"

Этот парк-отель расположен в историческом центре города, в районе трех основных площадей. Внутреннее убранство выполнено в стиле арт-деко: строгие линии, геометрия и яркие цветовые акценты характеризуют интерьеры. Отель назван в честь выдающегося нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, а рядом находится парк, также названный в его честь.

Botanica Loft

Это кирпичное здание XIX века, которое местные жители называют "домом с розами", а туристы — "домом с татуировкой", потому что в 2020 году художник Антон Табатчиков украсил фасад гигантскими алыми цветами. Внутри здания сохранена кирпичная кладка в качестве декора, а интерьеры номеров выполнены в минималистичном стиле лофт, что отражено и в названии отеля.

Где поесть



Yale

Старинную купеческую усадьбу XIX века с кирпичной кладкой на стенах и потолком с фресками и лепниной решили не полностью реставрировать, чтобы добавить романтики. Ресторан приглашает на путешествие во времени с блюдами русской кухни в современной интерпретации. Например, котлета из щуки подается с овощным голубцом и раковым соусом, а борщ готовится на телячьей щеке с копченой грушей.

"Кусто"

Интерьер этого ресторана не имеет ничего общего с подводной лодкой, на которой путешествовал Жак-Ив Кусто, но зато там есть рыболовная сеть под потолком, проекции медуз на стенах, декор из ракушек и аквариум. В меню представлены рыба и свежие морепродукты из северных морей и с Дальнего Востока.

Red Wall

Этот ресторан находится у стен Кремля, с видом на Волгу. Ресторан придерживается философии бережного отношения к природе, стараясь сократить отходы до минимума. Например, вместо пластиковых трубочек используются стебли пшеницы. В меню представлены блюда по местным рецептам, такие как уха с волжским судаком и стерлядью или оленина с вяленой свеклой и моченой брусникой.