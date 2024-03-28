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"Акул куда денете?" Путин серьезно пошутил о безопасности туристов на курортах "Пять морей и озеро Байкал"

Путин выразил беспокойство из-за акул на будущих российских курортах

1:27
Туризм

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал" выразил озабоченность безопасностью туристов.

Путин выразил беспокойство из-за акул на будущих российских курортах
Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Дайверов всё приглашаете. Акул куда денете? Они ж там кусаются у вас, нападают", — сказал глава РФ.

Путин отметил, что вопрос серьёзный и требует рассмотрения. Президент рассказал, как собирался несколько лет назад поплавать с подводным ружьём в Приморском крае, но не смог из-за нехватки времени. При этом его коллеги, которые поехали туда, видели в местных водах акул, особенно у островов, добавил глава РФ.

На реплику участника совещания о том, что акулы там сельдевые, Путин парировал:

"Не кусаются, да? Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть".

"Пять морей и озеро Байкал" — часть национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которая создается на деньги частных инвесторов (1,5 трлн руб.) и государства (300 млрд руб.). По плану проекта, к 2030 году в России будут построены 10 современных курортов: в Санкт-Петербурге, Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, Дагестане, Бурятии, Иркутской области, Приморском крае и Запорожской области.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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