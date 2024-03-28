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Экскурсия по супермаркетам Азербайджана: раскрытие цен на основные продукты

Россиянин сходил в супермаркет в Азербайджане и обнародовал цены на яйца

1:18
Туризм

Российский путешественник посетил супермаркет в Азербайджане и рассказал о ценах на продукты в своем блоге на платформе "Дзен". Он отметил, что цена на яйца в этой стране колеблется от 87 до 92 рублей за десяток, также заметил обилие выбора этого продукта в местных магазинах. "Можно даже купить яйца поштучно", — написал он, добавив, что стоимость одного яйца составляет около девяти рублей.

Россиянин сходил в супермаркет в Азербайджане и обнародовал цены на яйца
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Путешественник также упомянул цены на другие продукты: хлеб оценил в 30 рублей, молоко — от 110 до 160 рублей, сметана — от 100 до 150 рублей, а сыр — от 200 рублей за 150 граммов. Он отметил, что говядина стоит около 900 рублей за килограмм, конина и баранина — по 750 рублей, а курица — от 350 до 500 рублей.

Относительно овощей и фруктов путешественник отметил, что их цены весьма доступны даже вне сезона.

"Стоимость редких фруктов может достигать 200 рублей за килограмм, чаще всего они продаются по цене от 100 до 150 рублей", — подытожил он.

Другой российский путешественник посетил магазин в Армении и обратил внимание на высокие цены на продукты в этой стране, несмотря на более низкий уровень жизни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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