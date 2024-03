Новый этап в автотуризме: российским кемпингам присваивают рейтинги по звездной системе

Российским кемпингам будут присваиваться рейтинги, аналогичные системе звезд для отелей. Этим займутся Роскачество совместно с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, сообщает Радио 1.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported