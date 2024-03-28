Новый этап в автотуризме: российским кемпингам присваивают рейтинги по звездной системе

Турэксперт прокомментировал идею о присвоении кемпингам звёзд наравне с отелями

Российским кемпингам будут присваиваться рейтинги, аналогичные системе звезд для отелей. Этим займутся Роскачество совместно с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, сообщает Радио 1.

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Президент Общенациональной ассоциации авто-мототуризма и караванинга, координатор экспертного совета Государственной думы РФ Сергей Лобарев, высказался о данном новшестве. Он назвал идею классификации кемпингов по звездам очень актуальной и важной, особенно для автомобилистов, включая людей с ограниченными возможностями. По мнению Лобарева, видя рейтинг кемпинга заранее, путешественники смогут оценить условия экологии и безопасности, а также доступные сервисы.

Однако Лобарев выразил определенное беспокойство относительно процесса внедрения нововведения, отметив, что консультации с Роскачеством ведутся в основном с застройщиками и обслуживающим персоналом кемпингов.

Эксперт подчеркнул важность участия автолюбителей в обсуждении таких инициатив и необходимость учета их пожеланий и предложений.

При установлении критериев для кемпингов необходимо учитывать потребности различных категорий путешественников, включая семьи с домашними животными, людей с ограниченными возможностями, мотоциклистов и других пользователей автомобильных дорог.

Согласно Лобареву, идея классификации кемпингов положительная, однако информация о предоставляемых услугах должна быть прозрачной и полной, включая расстояние до туалетов и ближайших заправочных станций.