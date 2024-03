Популярные направления для апрельских каникул: китай, Турция, Таиланд и другие

Аналитики компании Страховой Дом ВСК обнаружили, что на апрельских каникулах наибольшей популярностью среди российских путешественников пользуется поездка в Китай, куда собираются отправиться 43% туристов. Согласно анализу приобретения страховых полисов, внутренний туризм весной имеет меньшую популярность.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.