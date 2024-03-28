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Популярные направления для апрельских каникул: китай, Турция, Таиланд и другие

43% российских туристов проведут апрельские каникулы в Китае

1:30
Туризм

Аналитики компании Страховой Дом ВСК обнаружили, что на апрельских каникулах наибольшей популярностью среди российских путешественников пользуется поездка в Китай, куда собираются отправиться 43% туристов. Согласно анализу приобретения страховых полисов, внутренний туризм весной имеет меньшую популярность.

43% российских туристов проведут апрельские каникулы в Китае
Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Наиболее востребованными направлениями в апреле оказались:

  1. Китай (43% полисов)
  2. Турция (16%)
  3. Таиланд (7%)

Также путешественники из России планируют посетить Индию, Египет и ОАЭ. При этом 38% планируют провести отпуск не менее двух недель. Весной чаще путешествуют женщины, в то время как зимой предпочтение отдают мужчины. В возрасте 30-40 лет чаще всего приобретают страховые полисы.

Источник также напомнил о важности туристического страхования как способа защиты от различных финансовых рисков. Обычно такие программы включают в себя медицинские услуги, репатриацию, прерывание поездки, задержку рейсов и юридическую помощь. Согласно данным Страхового Дома ВСК, стоимость полисов в апреле составит 600 рублей для внутреннего туризма, 1,1 тысячи рублей для поездок в страны ближнего зарубежья (например, Армению, Азербайджан и т. д.), в Турцию и Египет, 2 тысячи рублей для поездки на Кубу, и 2,7 тысячи рублей для поездки в Таиланд и Индонезию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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