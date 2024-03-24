Бывший работник службы безопасности поделился двумя необычными предметами, которые полезно взять с собой в путешествие

Две вещи, которые нужно взять с собой в путешествие

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Бывший сотрудник администрации транспортной безопасности США поделился советами о том, какие две вещи следует всегда брать с собой в дорогу. Эти рекомендации приводит издание Travel and Leisure.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Калеб Хармон-Маршалл отмечает, что особенно полезным в путешествиях будет органайзер небольшого размера для украшений. Он рекомендует поместить его в ручную кладь, чтобы в случае необходимости снять аксессуары при прохождении досмотра в аэропорту, можно было быстро убрать их и не беспокоиться о том, что они могут потеряться в сумке.

Кроме того, эксперт советует всегда иметь при себе одноразовые бахилы, которые также могут пригодиться при прохождении контроля безопасности. Этот недорогой аксессуар занимает мало места в ручной клади и может быть весьма полезным в путешествиях.