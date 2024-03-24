Бывший работник службы безопасности поделился двумя необычными предметами, которые полезно взять с собой в путешествие

Бывший сотрудник администрации транспортной безопасности США поделился советами о том, какие две вещи следует всегда брать с собой в дорогу. Эти рекомендации приводит издание Travel and Leisure.
Калеб Хармон-Маршалл отмечает, что особенно полезным в путешествиях будет органайзер небольшого размера для украшений. Он рекомендует поместить его в ручную кладь, чтобы в случае необходимости снять аксессуары при прохождении досмотра в аэропорту, можно было быстро убрать их и не беспокоиться о том, что они могут потеряться в сумке.
Кроме того, эксперт советует всегда иметь при себе одноразовые бахилы, которые также могут пригодиться при прохождении контроля безопасности. Этот недорогой аксессуар занимает мало места в ручной клади и может быть весьма полезным в путешествиях.
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