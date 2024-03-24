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Как избежать неловких ситуаций: 7 интересных запретов и обычаев, связанных с едой, в разных странах

Правила этикета и запреты в разных странах, которые необходимо знать туристам

2:01
Туризм » Путешествия

При путешествии в чужую страну легко попасть в неловкие ситуации. Незнание местных обычаев и культуры может вызвать негативную реакцию у местных жителей.

Правила этикета и запреты в разных странах, которые необходимо знать туристам
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Многие посещают местные рестораны, поэтому важно знать, как вести себя в незнакомой стране. Вот несколько примеров:

Опрятность в Чили

В Чили следует проявлять уважение к местным традициям, включая избегание употребления пищи руками даже в случае с обычной пиццей.

Суеверия в Японии

В Японии существует запрет на передачу пищи друг другу с помощью палочек, так как это считается обычаем на поминках, где палочками передают кости для последующего кремирования погибшего. Это правило напоминает о важности уважения к этническим традициям нации и о сохранении памяти об усопших.

Непунктуальность в Танзании

Если вас пригласили на обед в Танзании нужно знать что стоит приходить вовремя или даже немного позже, так как раннее прибытие может вызвать недопонимание или даже обиду у местных жителей.

Запрет на жевательную резинку в Сингапуре

В Сингапуре запрещено ввозить и употреблять жвачку на улицах. Нарушение этого правила влечет штраф.

Напитки в Египте

Дождитесь, пока вам нальют напиток, прежде чем сделать это самостоятельно. Египтяне проявляют заботу и внимание к другим, поэтому каждый ожидает, что кто-то другой предложит налить напиток в его стакан.

Если кто-то встает из-за стола, это может быть воспринято местными жителями как проявление неучтивости и невежества.

Уважение к старшим в Корее

В Корее уважение к старшим важно даже во время еды. Не начинайте есть, пока это не сделает самый старший член компании.

Любовь к сыру в Италии

В Италии сыр играет важную роль в кулинарии. Помните, что жалобы на его недостаточное количество могут быть восприняты как оскорбление.

Понимание и уважение местных обычаев помогут сделать ваше путешествие приятным и безопасным, а также позволят завоевать дружелюбие местных жителей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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