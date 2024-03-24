Как избежать неловких ситуаций: 7 интересных запретов и обычаев, связанных с едой, в разных странах

При путешествии в чужую страну легко попасть в неловкие ситуации. Незнание местных обычаев и культуры может вызвать негативную реакцию у местных жителей.
Многие посещают местные рестораны, поэтому важно знать, как вести себя в незнакомой стране. Вот несколько примеров:
Опрятность в Чили
В Чили следует проявлять уважение к местным традициям, включая избегание употребления пищи руками даже в случае с обычной пиццей.
Суеверия в Японии
В Японии существует запрет на передачу пищи друг другу с помощью палочек, так как это считается обычаем на поминках, где палочками передают кости для последующего кремирования погибшего. Это правило напоминает о важности уважения к этническим традициям нации и о сохранении памяти об усопших.
Непунктуальность в Танзании
Если вас пригласили на обед в Танзании нужно знать что стоит приходить вовремя или даже немного позже, так как раннее прибытие может вызвать недопонимание или даже обиду у местных жителей.
Запрет на жевательную резинку в Сингапуре
В Сингапуре запрещено ввозить и употреблять жвачку на улицах. Нарушение этого правила влечет штраф.
Напитки в Египте
Дождитесь, пока вам нальют напиток, прежде чем сделать это самостоятельно. Египтяне проявляют заботу и внимание к другим, поэтому каждый ожидает, что кто-то другой предложит налить напиток в его стакан.
Если кто-то встает из-за стола, это может быть воспринято местными жителями как проявление неучтивости и невежества.
Уважение к старшим в Корее
В Корее уважение к старшим важно даже во время еды. Не начинайте есть, пока это не сделает самый старший член компании.
Любовь к сыру в Италии
В Италии сыр играет важную роль в кулинарии. Помните, что жалобы на его недостаточное количество могут быть восприняты как оскорбление.
Понимание и уважение местных обычаев помогут сделать ваше путешествие приятным и безопасным, а также позволят завоевать дружелюбие местных жителей.
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