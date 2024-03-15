Новости туризма: цены на отдых остаются стабильными

Росстат опубликовал официальные показатели роста цен на отдых в Египте, Турции, Абхазии и Таиланде

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росстат представил официальную информацию о повышении цен на туры в различные страны для отдыха, включая Египет, Турцию, Абхазию и Таиланд. По их отчётам, наибольший рост цен был зафиксирован на отдыхе в Египте, в то время как цены на туры в Таиланде, другом популярном зимнем направлении, увеличились незначительно. Стоимость туров в Турцию осталась на прежнем уровне, а в отношении российских направлений практически не произошло изменений. Минимальное увеличение цен отмечено на отдыхе в России. Отели и другие средства размещения подняли цены на 1% до 4%, а цены на проживание в санаториях выросли на 1,1%. По Черноморскому побережью России цены также поднялись на 0,6%. Автобусные и речные туры почти не подорожали — всего на 0,3% и 0,2% соответственно. Отмечается, что цены в Крыму остались стабильными. Туры "все включено" в Крыму стоят на 10-20% дешевле, чем в Краснодарском крае, с ценой от 45 тысяч рублей за 3* и от 100 тысяч рублей за 5*. Эксперты также обсуждают, что лучше для тех, кто следит за своим питанием, — обезжиренная или полножирная диета.

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