Необычная история: в Москве три путешественника оштрафованы за попытку добраться до самолета через аэродром

Туристы из России опоздали на рейс и догоняли самолет бегом

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столице России три путешественника столкнулись с ситуацией, когда им нужно было догнать свой рейс, но они опоздали. Пытаясь всё же успеть на борт, они принялись пересекать аэродром. Однако их попытки были пресечены сотрудниками безопасности аэропорта, которые оштрафовали их за нарушение правил. Инцидент произошёл в аэропорту Внуково.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Несмотря на усилия "спортсменов", которые почти добежали до самолёта, оказалось, что они были на пути к лайнеру, который не летел в нужное им место. Эксперты подчёркивают, что такие действия представляют опасность для всех присутствующих и являются серьезным нарушением безопасности на аэродромах. Они также отмечают важность соблюдения расписания рейсов и планирования времени при путешествии.