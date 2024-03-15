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Идеальное место для отпуска: венгрия привлекает россиян даже без прямых авиарейсов

Стоимость отдыха в Венгрии и лучшие способы долететь в Будапешт

3:03
Туризм

Несмотря на прекращение прямых авиарейсов, интерес россиян к путешествиям в Венгрию остается высоким, как показал анализ Ассоциации Туроператоров России. До введения пандемических ограничений Венгрия была постоянным привлекательным направлением для российских туристов благодаря своим городским экскурсиям и термальным курортам. Несмотря на временные трудности в транспортной доступности, в текущем году отмечается возобновление интереса, с увеличением бронирований на 10-20% по сравнению с началом года. Туроператоры выделяют отели на термальных курортах и в Будапеште как наиболее востребованные направления, причем цены остаются стабильными независимо от колебаний курса рубля.

Стоимость отдыха в Венгрии и лучшие способы долететь в Будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Россияне выбирают маршруты с пересадками в различных городах, таких как Баку и Стамбул, чтобы добраться до Венгрии, с учетом доступных вариантов перелета. Некоторые предпочитают путешествовать через Вену, а затем использовать наземный транспорт до Будапешта. Согласно Центральной Службе Новостей, туроператоры утверждают, что спрос на поездки мог бы быть еще выше при наличии большего числа доступных рейсов. Ожидается, что с расширением числа рейсов в летнем расписании 2024 года, в том числе благодаря новому маршруту WizzAir из Еревана, интерес к Венгрии будет продолжать расти.

Дополнительным преимуществом для поездок в Венгрию является относительная легкость получения визы, что делает страну доступной для путешественников из различных регионов России. В большинстве случаев венгерское посольство выдает однократные визы, но при наличии хорошей визовой истории можно получить мультивизу.

Туроператоры также предоставили информацию о стоимости путешествий в Будапешт и на термальные курорты Венгрии в майские праздники для двоих. Стоимость таких туров сравнима с отдыхом на пляжах Турции. Например, PAC Group предложил тур в Будапешт в отель City Hotel Unio Superior 3* на 5 ночей с началом 27 апреля за 25,5 тысяч рублей на двоих без учета авиаперелета, а также тур на термальный курорт Хевиз в отель Majerik Hotel 3* на 10 ночей с завтраками за 100,5 тысяч рублей на двоих, также без авиаперелета.

"Русский Экспресс" предложил сити-тур в Будапешт с вылетом из Москвы, включающий проживание в отеле и авиабилеты на 5 ночей, за 190 тысяч рублей на двоих, а тур на озеро Хевиз на 10 ночей с авиаперелетом обойдется в 260 тысяч рублей на двоих. FUN&SUN предложил сити-тур в Будапешт с вылетом из Москвы в отель 3* на 4 ночи с завтраками с началом 27 апреля за 270 тысяч рублей за двоих и в отель 4* за 302 тысячи рублей за двоих, в то время как туры на термальные курорты Хевиз и Хайдусобосло на 10 ночей с перелетом стартуют от 282 тысяч рублей за двоих.

БУДАПЕШТ | Почему всем стоит сюда приехать. Полезно и ОЧЕНЬ красиво! 4К
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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