Безопасность на дорогах Гоа: новые правила для арендованных транспортных средств

Гоа повышает безопасность туристов на мотобайках и автомобилях

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Гоа предприняли шаги по повышению безопасности на дорогах. По новой программе, все арендованные мотоциклы и автомобили для отдыха будут снабжены специальным руководством, содержащим десять правил движения и информацию о штрафах за нарушения.

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Это решение было принято после того, как стало известно, что иностранные граждане попадают в ДТП в два раза чаще, чем местные жители. Власти считают, что это связано с незнанием туристами местных дорог и правил, а также с возможным более расслабленным отношением во время отдыха.

Согласно информации от полиции, нарушители ПДД на Гоа будут предупреждены о возможных серьезных наказаниях — от штрафов до тюремного заключения. В случае совершения опасных действий водитель или мотоциклист может быть наказан несколькими штрафами одновременно.

Кроме того, властям Гоа удалось установить ограничители скорости на все арендованные мотоциклы и автомобили. Эти меры приняты с целью защиты жизни и здоровья всех, кто путешествует по дорогам этого штата.