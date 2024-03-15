Безопасность на дорогах Гоа: новые правила для арендованных транспортных средств

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Гоа повышает безопасность туристов на мотобайках и автомобилях

1:06
Туризм

Власти Гоа предприняли шаги по повышению безопасности на дорогах. По новой программе, все арендованные мотоциклы и автомобили для отдыха будут снабжены специальным руководством, содержащим десять правил движения и информацию о штрафах за нарушения.

Гоа повышает безопасность туристов на мотобайках и автомобилях
Фото: Цифровое фото, сделанное пользователем: Postdlf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Это решение было принято после того, как стало известно, что иностранные граждане попадают в ДТП в два раза чаще, чем местные жители. Власти считают, что это связано с незнанием туристами местных дорог и правил, а также с возможным более расслабленным отношением во время отдыха.

Согласно информации от полиции, нарушители ПДД на Гоа будут предупреждены о возможных серьезных наказаниях — от штрафов до тюремного заключения. В случае совершения опасных действий водитель или мотоциклист может быть наказан несколькими штрафами одновременно.

Кроме того, властям Гоа удалось установить ограничители скорости на все арендованные мотоциклы и автомобили. Эти меры приняты с целью защиты жизни и здоровья всех, кто путешествует по дорогам этого штата.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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