Безопасность на дорогах Гоа: новые правила для арендованных транспортных средств

Власти Гоа предприняли шаги по повышению безопасности на дорогах. По новой программе, все арендованные мотоциклы и автомобили для отдыха будут снабжены специальным руководством, содержащим десять правил движения и информацию о штрафах за нарушения.
Это решение было принято после того, как стало известно, что иностранные граждане попадают в ДТП в два раза чаще, чем местные жители. Власти считают, что это связано с незнанием туристами местных дорог и правил, а также с возможным более расслабленным отношением во время отдыха.
Согласно информации от полиции, нарушители ПДД на Гоа будут предупреждены о возможных серьезных наказаниях — от штрафов до тюремного заключения. В случае совершения опасных действий водитель или мотоциклист может быть наказан несколькими штрафами одновременно.
Кроме того, властям Гоа удалось установить ограничители скорости на все арендованные мотоциклы и автомобили. Эти меры приняты с целью защиты жизни и здоровья всех, кто путешествует по дорогам этого штата.
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