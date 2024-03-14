Путешествия с целью обучения: новые программы экскурсий для детей на Дальневосточной железной дороге

Новые программы экскурсий помогут детям познакомиться с разнообразными профессиями

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новые экскурсионные программы, в рамках проекта "Вагон знаний", представляют уникальную возможность для детей ознакомиться с разнообразными профессиями. Согласно информации от пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), эти программы включают в себя поездки из Хабаровска в столицу Приморского края, где дети смогут познакомиться с различными профессиями.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Школьники будут посещать одно из старейших судостроительных предприятий региона — "Дальзавод". Они также будут встречаться со студентами Морского государственного университета и посещать учебно-тренажерный центр подготовки водолазов. Поездки запланированы на 27-30 марта и 24-27 апреля.

В рамках программы "Владивосток — город сильных!", юные участники посетят визит-центр музея "Владивостокская крепость", Ворошиловскую батарею и пройдут по подземелью Форта №7. Они также узнают о работе спасателей в специальной части МЧС России и о процессе тренировки служебных собак в центре кинологической службы. Отправления запланированы на 28 апреля-1 мая и 9-12 мая.

Проект "Вагон знаний" был запущен на ДВЖД в 2020 году. За это время им удалось организовать поездки для более чем 3 тысяч 666 детей. По словам представителей ФПК, эти программы помогают детям получить ценные знания о различных профессиях и научиться ценить трудовую деятельность людей.