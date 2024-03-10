Секреты успешного путешествия: как избежать расизма в разных уголках мира

Британский путешественник, отправившийся в увлекательное путешествие по просторам Австралии и Юго-Восточной Азии, поделился своими впечатлениями о стране в видео на платформе TikTok. Он отметил, что заметил проявления расизма.
Однако после личного общения с некоторыми коренными жителями путешественник узнал, что они — добрые и отзывчивые люди, с которыми приятно находиться в обществе. Известно, что взаимоотношения между аборигенами и общинами, переселившимися в Австралию в последние столетия, долгое время были напряженными. Детей аборигенов массово забирали из их семей в рамках политики, известной как ассимиляция.
Британский путешественник провел беседы с обеими сторонами и выразил надежду на то, что они смогут вместе преодолеть расизм, который он заметил в своем путешествии.
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