Откровения туристов: пять ужасов Гоа, о которых молчат турагенты

Блогер-турагент поделилась пятью наиболее распространёнными проблемами, с которыми сталкиваются российские туристы на курорте Гоа.
В списке перечислены опасности, такие как бродячие собаки, риск заболевания желудочно-кишечными расстройствами из-за пищевых привычек и качества продуктов, солнечные и тепловые удары, опасности при купании на пляже и вождение мотобайков без шлема.
Турагент также предостерегает о возможности столкновения с местными правилами и условиями, такими как отсутствие строгого соблюдения ПДД и редкие светофоры. В целом, она дает рекомендации, как избежать этих проблем и насладиться отдыхом на Гоа безопасно.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.