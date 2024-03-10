Российская туристка узнала, почему от узбечек и таджичек исходит странный запах

Тайны ароматов: почему у узбечек и таджичек разные запахи

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка, путешествуя по Узбекистану и Таджикистану, обнаружила удивительные ароматы, исходящие от местных женщин.

Фото: Wikipedia by Tashkent City Park is licensed under CC BY-SA 4.0

Она поделилась своими наблюдениями в Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой". В Ургуте она ощутила запах ванили от узбекских девушек, а в таджикских деревнях заметила кисловатый запах, который оказался следствием использования катыка (кислого молока) для ухода за волосами.

Этот аромат впитывается в волосы и долго остается. Также узбекские женщины часто используют ванилин для создания сладкого запаха, вместо духов. Кроме того, запах тела зависит от питания, и употребление острой пищи может изменить его. Например, потребление баранины делает запах пота более специфическим у жителей Средней Азии.