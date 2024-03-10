Осторожно: 5 вещей, которые российским туристам не стоит делать во время Рамадана

С приближением месяца Рамадана российские туристы совершают путешествия в мусульманские страны, однако не всегда знают, как правильно себя вести во время этого священного периода.
Многие турфирмы предупреждают путешественников о некоторых ограничениях, таких как продажа алкоголя и определенные правила одежды. Однако местные жители, особенно гиды, утверждают, что эти предупреждения не всегда достаточно информативны. Например, в Шардже в ОАЭ или на Мальдивах, где мусульмане строго следуют Рамадану, могут возникнуть проблемы с питанием и появлением на улицах во время поста.
Гиды также предостерегают от организации вечеринок на палубах яхт без специального разрешения, так как это может привести к серьезным последствиям. Поэтому, следует обращать особое внимание на местные нормы и правила поведения во время месяца Рамадана, чтобы избежать неприятных ситуаций и не оскорбить местных жителей.
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