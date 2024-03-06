Эксклюзивные туры во Вьетнам: идеальный отдых в Нячанге уже доступен для жителей Западной Сибири

Ещё один вариант для отдыха во Вьетнаме станет доступен для сибиряков. Но есть нюанс

Скоро из Новосибирска будет доступен полет во вьетнамский город Нячанг. Первый рейс запланирован на 15 апреля и будет осуществляться зарубежным туроператором. Аналогично перелётам в Фукуок, в плане маршрута туристы ожидают техническая остановка в Казахстане.

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Программа предусматривает вылеты раз в 10 дней и продлится до 10 октября.

Рейс из Новосибирска в Камрань будет выполнен казахстанской авиакомпанией SCAT с технической посадкой в Алматы, которая займёт примерно час. В общей сложности туристы проведут почти два часа в полёте до Алматы и ещё семь часов до Камрани.

Вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова подчеркнула, что в Алматы туристы не будут покидать самолет.

В случае полёта на остров Фукуок туристов выпускают в транзитную зону аэропорта Тараза, где они могут перекусить и посетить уборную. Багаж необходимо не забирать — самолет не разгружается.

Беспалова отметила, что любители поездок во Вьетнам не испытывают трудностей. По её словам, полёты в Фукуок осуществляются успешно, и билеты продаются до конца марта. Однако продажи туров в Нячанг идут не так хорошо, в основном из-за летнего сезона, когда главным конкурентом становится Турция.

В апреле начинаются дожди на Фукуоке, а на Нячанге в этом время "высокий" сезон с тёплым морем.

Исследование сайта туроператора Selfie Travel позволяет оценить стоимость поездки на 9-11 дней:

Тур в Нячанг с вылетом 15 апреля на 9 ночей в трехзвездочном отеле на третьей линии от моря стоит от 210 тыс. рублей на двоих, завтрак включён.

Путевка с тем же отелем и вылетом 25 апреля стоит от 211 тыс. рублей за 11 ночей, а на 10 ночей с 6 мая — от 209 тыс. рублей.

Летом цены повышаются: тур на 10 ночей в четырехзвездочном отеле стоит от 217 тыс. рублей на двоих.

Для поездок на Фукуоку: 9 ночей с вылетом 13 марта обойдутся от 255 тыс. рублей в трёхзвездочном отеле и от 265 тыс. рублей в четырехзвездочном. 10 ночей со стартом 23 марта — от 289 тыс. рублей в трёхзвездочном отеле и от 310 тыс. рублей в четырёхзвездочном.