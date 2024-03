Эксклюзивные туры во Вьетнам: идеальный отдых в Нячанге уже доступен для жителей Западной Сибири

Скоро из Новосибирска будет доступен полет во вьетнамский город Нячанг. Первый рейс запланирован на 15 апреля и будет осуществляться зарубежным туроператором. Аналогично перелётам в Фукуок, в плане маршрута туристы ожидают техническая остановка в Казахстане.

Фото: Openverse by cseeman is licensed under CC BY-NC-SA 2.0