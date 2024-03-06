Эксклюзивные туры во Вьетнам: идеальный отдых в Нячанге уже доступен для жителей Западной Сибири

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Туризм

Скоро из Новосибирска будет доступен полет во вьетнамский город Нячанг. Первый рейс запланирован на 15 апреля и будет осуществляться зарубежным туроператором. Аналогично перелётам в Фукуок, в плане маршрута туристы ожидают техническая остановка в Казахстане.

Ещё один вариант для отдыха во Вьетнаме станет доступен для сибиряков. Но есть нюанс
Фото: Openverse by cseeman is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Программа предусматривает вылеты раз в 10 дней и продлится до 10 октября.

Рейс из Новосибирска в Камрань будет выполнен казахстанской авиакомпанией SCAT с технической посадкой в Алматы, которая займёт примерно час. В общей сложности туристы проведут почти два часа в полёте до Алматы и ещё семь часов до Камрани.

Вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова подчеркнула, что в Алматы туристы не будут покидать самолет.

В случае полёта на остров Фукуок туристов выпускают в транзитную зону аэропорта Тараза, где они могут перекусить и посетить уборную. Багаж необходимо не забирать — самолет не разгружается.

Беспалова отметила, что любители поездок во Вьетнам не испытывают трудностей. По её словам, полёты в Фукуок осуществляются успешно, и билеты продаются до конца марта. Однако продажи туров в Нячанг идут не так хорошо, в основном из-за летнего сезона, когда главным конкурентом становится Турция.

В апреле начинаются дожди на Фукуоке, а на Нячанге в этом время "высокий" сезон с тёплым морем.

Исследование сайта туроператора Selfie Travel позволяет оценить стоимость поездки на 9-11 дней:

Тур в Нячанг с вылетом 15 апреля на 9 ночей в трехзвездочном отеле на третьей линии от моря стоит от 210 тыс. рублей на двоих, завтрак включён.
Путевка с тем же отелем и вылетом 25 апреля стоит от 211 тыс. рублей за 11 ночей, а на 10 ночей с 6 мая — от 209 тыс. рублей.
Летом цены повышаются: тур на 10 ночей в четырехзвездочном отеле стоит от 217 тыс. рублей на двоих.
Для поездок на Фукуоку: 9 ночей с вылетом 13 марта обойдутся от 255 тыс. рублей в трёхзвездочном отеле и от 265 тыс. рублей в четырехзвездочном. 10 ночей со стартом 23 марта — от 289 тыс. рублей в трёхзвездочном отеле и от 310 тыс. рублей в четырёхзвездочном.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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