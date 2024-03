"Даже не подозревал, что так разочаруюсь": россияне выражают своё недовольство поездками в Европу

В настоящее время всё больше российских туристов выражают недовольство своими поездками в Европу. Путешественники жалуются на высокие цены в местных отелях, грязь в номерах и недостаточно высокий уровень обслуживания. Кроме того, россияне часто сталкиваются с проблемами при получении визы в европейские страны. Об этих впечатлениях рассказывается в материале на "Ленте.ру".

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.