Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники создали в цифровом магазине Steam поддельные страницы игры Helldivers 2
Вы никогда не угадаете, зачем на круизах раздают мороженое бесплатно
Необычное явление: почему зевота мешает на тренировке и как с этим бороться
В какой момент добавлять чёрный перец, чтобы не испортить блюдо
Президент Франции уточнил своё сенсационное заявление
Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали больше всего
Как ухаживать за жирной кожей, чтобы отказаться от тонального крема
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками
"Даже не подозревал, что так разочаруюсь": россияне выражают своё недовольство поездками в Европу

Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу

Туризм

В настоящее время всё больше российских туристов выражают недовольство своими поездками в Европу. Путешественники жалуются на высокие цены в местных отелях, грязь в номерах и недостаточно высокий уровень обслуживания. Кроме того, россияне часто сталкиваются с проблемами при получении визы в европейские страны. Об этих впечатлениях рассказывается в материале на "Ленте.ру".

Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Недавно вернувшийся из Брюсселя российский блогер Сергей Анашкевич назвал отель "Aviation", который он забронировал через Booking за 45 евро в сутки, "ночлежкой". Он описал номер как очень маленький, с кроватью для подростка, стулом, микростоликом, открытым шкафом и телевизором, причем пол был грязным. Блогер также упомянул неудовлетворительное состояние столицы Евросоюза, отмечая грязь и небрежность на улицах.

Ещё одна туристка, Марина из Москвы, рассказала о кошмарном опыте проживания в отеле в Португалии. Она обнаружила, что номер, в который её заселили, имел неприятный запах средства от тараканов, и она попросила переселиться в другой номер, но столкнулась с нежеланием сотрудников гостиницы помочь. Кроме того, Марина испытала трудности с поиском аптеки, так как все они оказались закрыты.

Также в Европе встречаются случаи русофобии. Например, российской гражданке Анне Лариной отказали в продаже воды в римском аэропорту из-за её российского паспорта. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в итальянских СМИ и поднял вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей.

Сложности также возникают при получении визы в европейские страны. Например, в итальянских центрах нет свободных слотов на несколько недель вперед, что создает проблемы для российских туристов. Это вызывает недовольство среди путешественников, которым приходится долго ждать рассмотрения своих заявок.

Тем не менее, несмотря на все трудности, российские туристы, особенно VIP-туристы, продолжают предпочитать Европу для своих поездок. Франция, Италия и Греция остаются популярными направлениями, даже несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются российские путешественники.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Как ухаживать за жирной кожей, чтобы отказаться от тонального крема
Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу
PRSB: феромоны противоположного пола ускоряют старение
Финансовый эксперт Владимир Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками
Почему нельзя фотографировать своего кота
Юкка идеально подойдёт для выращивания на юге РФ
Александр Хинштейн возмущён мягким приговором убийце ветерана СВО
Эксперты сообщили, что на акции и электронные кошельки не распространяется страховка государства
Тренер "Динамо" Личка признался, что мечтает разыграть чемпионский титул в матче с "Краснодаром"
Макгрегор: западные войска не могут вести боевые действия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников