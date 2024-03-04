"Даже не подозревал, что так разочаруюсь": россияне выражают своё недовольство поездками в Европу

Россияне выражают большое недовольство поездками в Европу

В настоящее время всё больше российских туристов выражают недовольство своими поездками в Европу. Путешественники жалуются на высокие цены в местных отелях, грязь в номерах и недостаточно высокий уровень обслуживания. Кроме того, россияне часто сталкиваются с проблемами при получении визы в европейские страны. Об этих впечатлениях рассказывается в материале на "Ленте.ру".

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Недавно вернувшийся из Брюсселя российский блогер Сергей Анашкевич назвал отель "Aviation", который он забронировал через Booking за 45 евро в сутки, "ночлежкой". Он описал номер как очень маленький, с кроватью для подростка, стулом, микростоликом, открытым шкафом и телевизором, причем пол был грязным. Блогер также упомянул неудовлетворительное состояние столицы Евросоюза, отмечая грязь и небрежность на улицах.

Ещё одна туристка, Марина из Москвы, рассказала о кошмарном опыте проживания в отеле в Португалии. Она обнаружила, что номер, в который её заселили, имел неприятный запах средства от тараканов, и она попросила переселиться в другой номер, но столкнулась с нежеланием сотрудников гостиницы помочь. Кроме того, Марина испытала трудности с поиском аптеки, так как все они оказались закрыты.

Также в Европе встречаются случаи русофобии. Например, российской гражданке Анне Лариной отказали в продаже воды в римском аэропорту из-за её российского паспорта. Этот инцидент вызвал широкий резонанс в итальянских СМИ и поднял вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей.

Сложности также возникают при получении визы в европейские страны. Например, в итальянских центрах нет свободных слотов на несколько недель вперед, что создает проблемы для российских туристов. Это вызывает недовольство среди путешественников, которым приходится долго ждать рассмотрения своих заявок.

Тем не менее, несмотря на все трудности, российские туристы, особенно VIP-туристы, продолжают предпочитать Европу для своих поездок. Франция, Италия и Греция остаются популярными направлениями, даже несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются российские путешественники.