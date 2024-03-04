Boeing 737 Max: почему многие пассажиры отказываются летать на этом самолете

"Я предпочел бы покинуть этот самолет!". Пассажиры, которые отказываются лететь на Boeing 737 Max

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эд Пирсон отправился из Сиэтла в Нью-Джерси в 2023 году и оказался на борту самолета, который он изначально не планировал использовать.

Фото: Wikimedia Commons

Житель Сиэтла приобрел билет на рейс авиакомпании Alaska Airlines в прошлом году, активно избегая выбора самолета Boeing 737 Max.

"Я пришел в аэропорт, тщательно убедился, что это не Max, и прошел на борт с чувством облегчения", - рассказал Пирсон CNN. "Но когда я сел, обнаружил, что это именно Max".

Не желая лететь на этом самолете, он вышел.

"Когда я пытался покинуть самолет, стюардесса закрывала дверь и спрашивала, что я знаю о Max", - продолжил он. "Я объяснил, что не могу лететь на Max и хочу покинуть самолет".

После нескольких перелетов Пирсону удалось перебронировать билет на другой рейс в Нью-Джерси в этот же вечер. Для него стоило того, чтобы избежать полетов на Max.

Пирсон имеет опыт работы в Boeing и является экспертом в авиационной безопасности, что придает его позиции дополнительную важность.

Он - лишь один из многих пассажиров, кто чувствует неудовольствие от перспективы полета на Boeing 737 Max, который стал причиной двух авиакатастроф и серьезных инцидентов.

После инцидента с авиакомпанией Alaska Airlines, FAA начало обследование качества производства в Boeing и других заводах.

Боинг получил 90 дней на разработку плана по улучшению качества и безопасности.

Хотя тысячи людей продолжают летать на самолетах Max без опасений, многих пассажиров это все еще беспокоит.