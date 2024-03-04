Boeing 737 Max: почему многие пассажиры отказываются летать на этом самолете

Эд Пирсон отправился из Сиэтла в Нью-Джерси в 2023 году и оказался на борту самолета, который он изначально не планировал использовать.
Житель Сиэтла приобрел билет на рейс авиакомпании Alaska Airlines в прошлом году, активно избегая выбора самолета Boeing 737 Max.
"Я пришел в аэропорт, тщательно убедился, что это не Max, и прошел на борт с чувством облегчения", - рассказал Пирсон CNN. "Но когда я сел, обнаружил, что это именно Max".
Не желая лететь на этом самолете, он вышел.
"Когда я пытался покинуть самолет, стюардесса закрывала дверь и спрашивала, что я знаю о Max", - продолжил он.
"Я объяснил, что не могу лететь на Max и хочу покинуть самолет".
После нескольких перелетов Пирсону удалось перебронировать билет на другой рейс в Нью-Джерси в этот же вечер. Для него стоило того, чтобы избежать полетов на Max.
Пирсон имеет опыт работы в Boeing и является экспертом в авиационной безопасности, что придает его позиции дополнительную важность.
Он - лишь один из многих пассажиров, кто чувствует неудовольствие от перспективы полета на Boeing 737 Max, который стал причиной двух авиакатастроф и серьезных инцидентов.
После инцидента с авиакомпанией Alaska Airlines, FAA начало обследование качества производства в Boeing и других заводах.
Боинг получил 90 дней на разработку плана по улучшению качества и безопасности.
Хотя тысячи людей продолжают летать на самолетах Max без опасений, многих пассажиров это все еще беспокоит.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.