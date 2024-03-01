Экономичные туры в Иран: отдых по выгодным тарифам для российских путешественников

В сообщении, представленном Ассоциацией туристических операторов, сообщается о падении стоимости путешествий в Иран для российских туристов.
В текущем 2024 году стоимость тура на двоих в Иран начинает снижаться и варьируется от 200 000 до 215 000 рублей. Кроме того, стоимость авиабилета из Москвы в Тегеран в начале марта составляет 27 000 рублей.
По мнению специалистов, продажи туров в эту мусульманскую страну развиваются медленно, но устойчиво. Однако наблюдается повышенная активность в бронировании на весенний период.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.