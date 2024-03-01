Экономичные туры в Иран: отдых по выгодным тарифам для российских путешественников

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Россиян уведомили о понижении стоимости путешествий в одной из стран исламского мира

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Туризм

В сообщении, представленном Ассоциацией туристических операторов, сообщается о падении стоимости путешествий в Иран для российских туристов.

Россиян уведомили о понижении стоимости путешествий в одной из стран исламского мира
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

В текущем 2024 году стоимость тура на двоих в Иран начинает снижаться и варьируется от 200 000 до 215 000 рублей. Кроме того, стоимость авиабилета из Москвы в Тегеран в начале марта составляет 27 000 рублей.

По мнению специалистов, продажи туров в эту мусульманскую страну развиваются медленно, но устойчиво. Однако наблюдается повышенная активность в бронировании на весенний период.

ИРАН: ПРАВИЛА, о которых НЕЛЬЗЯ забывать
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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