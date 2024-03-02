Путешествие по жемчужине Сибири: круизы и экотуризм на озере Байкал

На Байкале будут запущены катамараны, способные вместить до 150 пассажиров

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В рамках развития круизного туризма по озеру Байкалу планируется запустить новые суда. Согласно информации, полученной из Министерства туризма Бурятии и распространенной агентством Восток-Телеинформ, две крупные компании готовятся запустить новые суда.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

ООО "ВодоходЪ" планирует запустить 4 судна, каждое вместимостью до 60 человек. В то же время, АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" запустит 2 катамарана, каждый на 148 мест. Эти суда будут курсировать между восточным и западным берегами Байкала по маршруту "Ольхон — Турка — Усть-Баргузин".

Планируется также развитие туристской и экологической инфраструктуры. Программа развития причальной инфраструктуры в акватории озера Байкал, рек Баргузин и Селенга должна стартовать в текущем году. Главная цель программы заключается в строительстве и реконструкции причальной инфраструктуры для поддержки круизного и пассажирского судоходства на озере Байкал. С 2024 по 2035 годы планируется размещение пунктов приема и переработки нефтесодержащих и других сточных вод с водного транспорта на различных причалах, таких как п. Танхой, река Турка в рамках ОЭЗ "Байкальская гавань", и пассажирский причал в городе Северобайкальск.

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