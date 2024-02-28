Минтранс предложил включить в список собираемых данных информацию об IP-адресах путешественников

Минтранс намерен начать сбор информации о IP-адресах путешественников с 1 сентября

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство транспорта России разработало проект приказа о расширении списка данных о пассажирах, которые должны передаваться авиаперевозчиками, сообщает издание "Коммерсант".

Фото: Midjouney: Европейский таможенник проверяет украинца на границе by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В соответствии с проектом, новый порядок формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) предполагается ввести в действие с 1 сентября. Сведения будут направляться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) и храниться там в течение семи лет. Оператором системы является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к которой имеют доступ Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.

Согласно информации из "Коммерсанта", в ЕГИС ОТБ будет добавлена дополнительная информация, включая номер телефона, адрес электронной почты и данные о билете, которые пассажир указывает при бронировании и покупке билета. Кроме того, предлагается собирать данные учетной записи на веб-сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого была передана информация.

По предложенному проекту, все авиаперевозчики должны будут передавать эти данные при междугородных и международных рейсах, за исключением рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленинградской областью.

В отзыве на проект, представленный в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), отмечается, что некоторые дополнительные данные о пассажирах являются конфиденциальными и могут раскрываться только с согласия пассажира. Авиакомпании поддержали эту позицию и выразили обеспокоенность тем, что сбор и передача этих данных повлекут за собой дополнительные расходы, обязанности и ответственность.