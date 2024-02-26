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Тайны Петербурга: экскурсии по местам преступлений и имперским убийствам

По следам эмоций и волнений

1:19
Туризм

Путешествие по России и Петербургу предлагает необычные туры, погружающие в историю различных культур и представляющие привычные места в новом свете.

По следам эмоций и волнений
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из таких туров — "Гедонистический Петербург: путешествие для гурманов". Он длится три дня и включает дегустацию блюд от шеф-поваров четырех топовых ресторанов, индивидуальную экскурсию по коллекции голландского искусства в Эрмитаже и авторскую экскурсию в храме Спаса на Крови. Также предусмотрен трансфер между всеми точками на такси бизнес-класса. Программа рассчитана на взрослую аудиторию до шести человек, проживание и билеты до Петербурга не включены.

Для тех, кто интересуется историей преступлений Петербурга, предлагается экскурсия "Бандитский Петербург: по следам преступлений". За четыре часа можно посетить места, связанные с известными преступниками и криминальными событиями. Есть также программа "Зловещие места и политические убийства Петербурга", рассказывающая об убийствах и загадочных смертях исторически значимых личностей.

Любителей отечественного кино привлечет программа "Кино-Петербург: прогулка по местам съемок культовых фильмов". В течение двух часов участники узнают об истории создания известных фильмов и их влиянии на современную культуру.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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