Гибкие тарифы для туристов: как новый закон изменит правила бронирования отелей

В отелях рассматривают возможность внедрения невозвратных тарифов

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Алгоритм, аналогичный тому, который успешно применяется в авиаперевозках, уже давно используется в сфере авиаперевозок. Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить тарифы без возможности отмены бронирования в гостиницах. Эти тарифы могут быть на 10-20% ниже стандартных цен, что поможет сократить издержки для отелей. Сообщается, что проект федерального закона будет представлен в правительство в феврале 2024 года.

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Эксперты отмечают, что данный проект закона дает гостиницам возможность устанавливать как возвратные, так и невозвратные тарифы, предоставляя туристам выбор. Это позволит путешественникам бронировать гостиницы по более низким ценам, а отелям — более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки.

Представители туристической отрасли отмечают, что гостиничный бизнес страдает от отмены бронирований туристами за несколько дней или даже в день заезда. Согласно статистике, каждый десятый номер отменяется в последнюю неделю до заезда, что уменьшает доходы от размещения и инвестиционную привлекательность бизнеса.

Предлагается использовать невозвратные тарифы в паре с возвратными, давая туристу выбор. Планируется, что путешественники, заранее планирующие свои поездки, могут сэкономить от 10 до 20% на стоимости отдыха, используя тариф без возможности отмены бронирования. Тем не менее, у туристов остается возможность вернуть деньги за невозвратный тариф в случае вынужденного отказа, например, по причине болезни или форс-мажорных обстоятельств.