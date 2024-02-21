Экономьте до 30% на отдыхе в Черногории: раннее бронирование туров для россиян

Российские туристы получили возможность сэкономить 30% на отпуске в Черногории

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы могут воспользоваться программами раннего бронирования туров в популярные пляжные курорты Европы, получая скидки до 30%.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди предложений имеется возможность сэкономить от 10% до 30% при оплате проживания в отелях Черногории. Так, туроператор "Пакс" предлагает пакетный тур на неделю для двух человек в трехзвездочном отеле Apartment Kralj от 179 тысяч рублей. Альтернативно, отдых в отеле Aquarius на тот же срок обойдется россиянам в 205,7 тысячи рублей. Туроператор "Интурист" также предлагает апартаменты на восемь ночей по цене от 198,4 тысячи рублей. "Русский экспресс" выдает тур на 7 дней за сто тысяч рублей. Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отмечает сокращение потока туристов из России в последнее время. В настоящий момент российские посетители составляют 7-8% от общего числа иностранных туристов, приезжающих в Черногорию.