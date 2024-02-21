Откройте мир: самые бюджетные курорты на март

OneTwoTrip представил список доступных направлений для путешествий в марте по доступным ценам

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на организации путешествий, провела анализ стоимости проживания в трехзвездочных отелях различных стран мира, выявив самые бюджетные направления для отдыха в марте. По данным, предоставленным порталу "Лента.ру", цены значительно снизились в некоторых местах.

Фото: wikimedia.org

Согласно проведенному исследованию, одним из самых привлекательных направлений стал Унаватуна на острове Шри-Ланка. Цена на проживание в гостинице в этом городе в марте уменьшилась на 62% по сравнению с февралем и составляет всего 2,3 тысячи рублей в сутки. Почти также выгодное предложение можно найти на тайском острове Панган, где стоимость аренды жилья снизилась на 60%, всего за 1,8 тысячи рублей в день.

Третье место заняла Санья, где отдых в отеле стал доступнее на 44% по сравнению с предыдущим месяцем, обходясь всего в 3,9 тысячи рублей в сутки. В список экономичных направлений также вошли

Шарджа (3,4 тысячи рублей)

Боракай на Филиппинах (2,8 тысячи рублей)

Доха (4,9 тысячи рублей)

Дели (1,2 тысячи рублей)

Дубай (4,7 тысячи рублей)

остров Фукуок во Вьетнаме (1,2 тысячи рублей)

Мале (7,9 тысячи рублей)