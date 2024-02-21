Откройте мир: самые бюджетные курорты на март

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на организации путешествий, провела анализ стоимости проживания в трехзвездочных отелях различных стран мира, выявив самые бюджетные направления для отдыха в марте. По данным, предоставленным порталу "Лента.ру", цены значительно снизились в некоторых местах.
Согласно проведенному исследованию, одним из самых привлекательных направлений стал Унаватуна на острове Шри-Ланка. Цена на проживание в гостинице в этом городе в марте уменьшилась на 62% по сравнению с февралем и составляет всего 2,3 тысячи рублей в сутки. Почти также выгодное предложение можно найти на тайском острове Панган, где стоимость аренды жилья снизилась на 60%, всего за 1,8 тысячи рублей в день.
Третье место заняла Санья, где отдых в отеле стал доступнее на 44% по сравнению с предыдущим месяцем, обходясь всего в 3,9 тысячи рублей в сутки. В список экономичных направлений также вошли
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