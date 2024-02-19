Отдых в Сочи: воронежцы покоряют олимпийские трассы на 7% чаще показателя 2022 года

Поток туристов из Воронежа в Сочи вырос за 2023 год на 7%

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году количество жителей Воронежа и Воронежской области, направляющихся на олимпийские трассы в Сочи, увеличилось на 7%, сообщает исследование МТС Travel. Отмечается, что большинство путешественников выбирали отдых продолжительностью 3-4 дня.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Согласно данным исследования, самыми частыми гостями сочинских гор стали воронежские женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

Почти треть жителей Воронежа посетили морское побережье курортного города в прошлом году.