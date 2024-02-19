Отдых в Сочи: воронежцы покоряют олимпийские трассы на 7% чаще показателя 2022 года

В прошлом году количество жителей Воронежа и Воронежской области, направляющихся на олимпийские трассы в Сочи, увеличилось на 7%, сообщает исследование МТС Travel. Отмечается, что большинство путешественников выбирали отдых продолжительностью 3-4 дня.
Согласно данным исследования, самыми частыми гостями сочинских гор стали воронежские женщины в возрасте от 35 до 44 лет.
Почти треть жителей Воронежа посетили морское побережье курортного города в прошлом году.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.