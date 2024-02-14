Более 980 миллионов рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры Воронежской области

Масштабное инвестирование: 987 млн рублей в развитие туризма Воронежской области

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем 2024 году планируется направить значительные инвестиции в проекты, направленные на развитие туризма в Воронежской области. Об этом сообщает информационный портал "РБК Черноземье", ссылаясь на высказывания члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы РФ, Андрея Маркова.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Предполагается, что в регион поступят средства в размере 987 миллионов рублей через корпорацию "Туризм.РФ". Основная часть этой суммы, составляющая 490 миллионов рублей, будет направлена на улучшение инфраструктуры туристического комплекса под названием "Ямань Spa Resort".

По словам Маркова, начатые в 2023 году работы по прокладке коммуникаций будут продолжены, а в 2024 году начнется строительство курорта "Ямань SPA Resort". Государство предоставляет финансирование для частичного покрытия процентной ставки по кредитам, используемым для строительства таких объектов, а также вносит свои средства в уставный капитал и инфраструктуру, такую как электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и дороги. Именно для этих целей в 2024 году выделено 490 миллионов рублей, что является самой крупной суммой.

Дополнительно, около 290 миллионов рублей будет направлено на строительство кемпингов, глэмпингов и быстровозводимых отелей. Приблизительно 97 миллионов рублей будет вложено в программы развития туризма и проведение фестивалей. Для обустройства 10-12 пляжей планируется выделить 110 миллионов рублей.

Следует отметить, что в рамках туристических проектов в Воронежской области также планируется строительство курортного комплекса "Ямань SPA Resort" на сумму 8 миллиардов рублей. Министерство строительства РФ уже выдало разрешение на строительство данного объекта. Он будет расположен на особо охраняемой природной территории "Кривоборье" в поселке Емань Рамонского района.

Эти инвестиции направлены на поддержку и развитие туристической инфраструктуры Воронежской области, что должно способствовать увеличению привлекательности региона для отдыхающих.