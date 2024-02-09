Туристов предупредили об оборотнях на Бали, особенной опасности подвергаются женщины

Остерегайтесь мошенников: схема обмана от таксистов на Бали

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали всплыла новая схема мошенничества среди таксистов, которые красят свои машины в цвета известных транспортных компаний, чтобы привлечь клиентов. Местные власти предупредили туристов об этой уловке, отмечая особенную осторожность для одиноких женщин, чтобы не попасть в ловушку мошенников.

Фото: https://www.carscoops.com/

Самозанятые водители выдают себя за представителей популярных такси-сервисов, чтобы обмануть иностранных посетителей. Однако индонезийские власти предостерегают от возможных рисков, связанных с такими поездками.

Путешественникам рекомендуется проверять информацию о водителе перед посадкой в машину с помощью приложения соответствующей компании.