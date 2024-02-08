Российская туристка поделилась опытом о том, как в отелях Кубы «любят» россиян и угождают другой нации

Что скрывается за кулисами кубинского сервиса: опыт российской туристки

3:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка отправилась в путешествие на Кубу вместе со своей семьей, заплатив за поездку 800'000 рублей. Она отметила интересное явление в местных отелях: местные жители проявляют особое отношение к русским, но отдают предпочтение канадцам. Об этом опыте она поделилась в своём Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой".

Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Отдых в кубинских отелях, где предлагается услуга all inclusive, открывает свой уникальный мир с множеством неофициальных правил и некоторой иерархией," — поделилась туристка.

Она отметила первые признаки "дифференциации" среди отдыхающих, когда их сразу по прибытии на ресепшен разделяют на группы в 5-звёздочные и 3-звёздочные отели. "Мы подходим к стойке регистрации, немного усталые после 13-часового перелёта, но в целом настроены позитивно. В это время приятная кубинка обслуживает группу аргентинцев из 5 человек, делая это довольно медленно… Когда подошла наша очередь, обслуживающая нас девушка была менее разговорчива. Она быстро сканировала наши паспорта и выдала карточки от номеров, не столь подробно описывая удобства отеля, как это делала для предыдущих постояльцев. Она просто сказала, чтобы мы разобрались сами," — отметила разницу в сервисе.

"Разговор на языке денег," пояснила путешественница, рассказывая о том, как официанты и персонал отеля встречали её с радушием, но уделяли больше внимания канадцам. "Кубинцы очень благодарны за помощь в советское время и в период пандемии," — поделилась она. Всё стало ясно, когда она наблюдала за поведением барменов и официантов. По её словам, они предпочитали обслуживать канадцев, которые были более щедрыми на чаевые. Дочери россиянки несли стакан воды в ресторане 30 минут, тогда как соседние столики обслуживались намного быстрее.

"Так кого же предпочитают бармены и официанты в кубинских отелях? Канадцев! На Кубу летает множество рейсов из этой страны, и многие канадцы проводят здесь выходные. Для них это примерно то же самое, что для нас съездить в Анапу — не очень дорого и близко. Поэтому канадские туристы — постоянные гости. Кроме того, канадцы умеют наслаждаться отдыхом так, что даже "Тагил" отдыхает. Они также очень щедры на чаевые и готовы дать пять канадских долларов (самая маленькая купюра, что составляет 336 рублей по текущему курсу) за любое внимание," — заключила туристка, добавив, что средние зарплаты на Кубе составляют всего $30.

Хотя персонал отеля относится к российским гостям дружелюбно, они не ожидают от них чаевых. Поэтому, в отличие от канадцев, русские не могут рассчитывать на особое внимание и сервис. Примером тому, как работают чаевые, стало то, что один из гостей, не оставляя чаевых в 5-звёздочном отеле, не получал замены полотенец или туалетной бумаги. К тому же, кубинские официанты готовы резервировать места для щедрых клиентов.

"Стоит ещё раз напомнить, что это происходило в 5-звёздочном отеле. Что творится в отелях на Кубе более низкого уровня, даже страшно представить," — заключила туристка.

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