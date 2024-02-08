Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магниты и лазер: аппаратные процедуры для похудения
Теннисистка Пивоварова: в текущем сезоне прогресс Рублёва больше, чем у Медведева
Автоэксперт Сажин призвал отказаться от поездок во время метели
Брат нового главкома ВСУ живёт в России и не общается с родственником
Психолог Еремян объяснила, почему некоторые заболевания становятся хроническими
Сырский начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке, чтобы прорвать окружение
РФ и Украина обменялись пленными по формуле "100 на 100"
Автоэксперты перечислили "женские" и "мужские" машины
Профессор Прието-Аламбра заявил, что ожирение увеличивает риск переловом в дошкольном возрасте
Российская туристка поделилась опытом о том, как в отелях Кубы «любят» россиян и угождают другой нации

Что скрывается за кулисами кубинского сервиса: опыт российской туристки

3:13
Туризм

Российская туристка отправилась в путешествие на Кубу вместе со своей семьей, заплатив за поездку 800'000 рублей. Она отметила интересное явление в местных отелях: местные жители проявляют особое отношение к русским, но отдают предпочтение канадцам. Об этом опыте она поделилась в своём Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой".

Что скрывается за кулисами кубинского сервиса: опыт российской туристки
Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Отдых в кубинских отелях, где предлагается услуга all inclusive, открывает свой уникальный мир с множеством неофициальных правил и некоторой иерархией," — поделилась туристка.
Она отметила первые признаки "дифференциации" среди отдыхающих, когда их сразу по прибытии на ресепшен разделяют на группы в 5-звёздочные и 3-звёздочные отели. "Мы подходим к стойке регистрации, немного усталые после 13-часового перелёта, но в целом настроены позитивно. В это время приятная кубинка обслуживает группу аргентинцев из 5 человек, делая это довольно медленно… Когда подошла наша очередь, обслуживающая нас девушка была менее разговорчива. Она быстро сканировала наши паспорта и выдала карточки от номеров, не столь подробно описывая удобства отеля, как это делала для предыдущих постояльцев. Она просто сказала, чтобы мы разобрались сами," — отметила разницу в сервисе.

"Разговор на языке денег," пояснила путешественница, рассказывая о том, как официанты и персонал отеля встречали её с радушием, но уделяли больше внимания канадцам. "Кубинцы очень благодарны за помощь в советское время и в период пандемии," — поделилась она. Всё стало ясно, когда она наблюдала за поведением барменов и официантов. По её словам, они предпочитали обслуживать канадцев, которые были более щедрыми на чаевые. Дочери россиянки несли стакан воды в ресторане 30 минут, тогда как соседние столики обслуживались намного быстрее.

"Так кого же предпочитают бармены и официанты в кубинских отелях? Канадцев! На Кубу летает множество рейсов из этой страны, и многие канадцы проводят здесь выходные. Для них это примерно то же самое, что для нас съездить в Анапу — не очень дорого и близко. Поэтому канадские туристы — постоянные гости. Кроме того, канадцы умеют наслаждаться отдыхом так, что даже "Тагил" отдыхает. Они также очень щедры на чаевые и готовы дать пять канадских долларов (самая маленькая купюра, что составляет 336 рублей по текущему курсу) за любое внимание," — заключила туристка, добавив, что средние зарплаты на Кубе составляют всего $30.

Хотя персонал отеля относится к российским гостям дружелюбно, они не ожидают от них чаевых. Поэтому, в отличие от канадцев, русские не могут рассчитывать на особое внимание и сервис. Примером тому, как работают чаевые, стало то, что один из гостей, не оставляя чаевых в 5-звёздочном отеле, не получал замены полотенец или туалетной бумаги. К тому же, кубинские официанты готовы резервировать места для щедрых клиентов.

"Стоит ещё раз напомнить, что это происходило в 5-звёздочном отеле. Что творится в отелях на Кубе более низкого уровня, даже страшно представить," — заключила туристка.

БЕЗОПАСНО ЛИ ОТДЫХАТЬ НА КУБЕ?🇨🇺2024 ОБЗОР: HOTEL SIRENIS TROPICAL 4* ПЛЯЖ,ЕДА,АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
В России описали сценарий войны России и НАТО
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Последние материалы
Эти томаты черри вырастают сладкими и очень мясистыми
Олимпийский чемпион Кожевников считает, что возвращение игроков НХЛ на ОИ — это очень хорошо для хоккея
Лимонад из чёрной смородины порадует вас отменным вкусом и ароматом летних ягод
Грузовой состав загорелся в Пермском крае, огонь угрожает жилым домам
Как не давать помидорам жировать
США установили рекорд по закупкам у России урана в 2023 году
Эксперт Борис Рожин: военачальник Сырский "успешно" проиграл оба своих сражения
Автоэксперты объяснили, почему на заправке нужно глушить двигатель
Три метода для немедленного снятия отечности
Юрист Рытвина рассказала, что певица Светлана Лобода подделала контракт с композитором Олегом Влади
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников