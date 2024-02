Увеличение визового сбора: какие изменения готовятся для получения шенгенской визы

Your browser does not support the audio element.

Европейская комиссия предложила увеличить базовый тариф за получение шенгенской визы на 12%. Это означает, что сумма взноса для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей — с 40 до 45 евро.

Фото: "Macro shot of Schengen visa" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.