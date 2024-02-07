Увеличение визового сбора: какие изменения готовятся для получения шенгенской визы

Европейская комиссия предложила увеличить базовый тариф за получение шенгенской визы на 12%. Это означает, что сумма взноса для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей — с 40 до 45 евро.
Если инициатива будет поддержана, стоимость визы может увеличиться уже в текущем году. Сообщается, что предложение опубликовано на официальном сайте Европейской Комиссии и доступно для обсуждения гражданами Европейского Союза до 1 марта 2024 года.
Планируемые изменения затронут страны, которые пока не достигли соглашения об упрощенном визовом режиме с ЕС, включая Россию. Это также повлияет на максимальную сумму, которую могут взимать внешние поставщики услуг в качестве сервисных сборов. При увеличении стоимости визы до 90 евро, размер сервисного сбора также возрастет с 40 до 45 евро.
В результате, если предложение будет принято, россиянам придется заплатить 135 евро за оформление визы, вместо текущих 120 евро (включая визовый сбор в 80 евро и сервисный сбор в 40 евро). Стоимость продления визы останется на уровне 30 евро, однако в России такая услуга не предоставляется. В соответствии с положениями, Комиссии ЕС предоставляется право каждые три года пересматривать размеры визовых сборов, учитывая различные факторы, включая уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих.
Европейская комиссия считает, что в этом году имеются основания для внесения изменений. В случае получения поддержки гражданами ЕС, Комиссия может принять соответствующее постановление, которое вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Таким образом, тарифы за получение шенгенской визы могут быть увеличены еще до начала летнего сезона 2024 года.
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