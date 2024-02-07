Екатеринбург: 13 жемчужин туризма — лучшие места размещения, по оценкам туристов

Гостиницы и хостелы в Екатеринбурге вошли в список лучших в России

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Онлайн-сервис бронирования отелей и апартаментов Ostovok. ru объявил о составлении списка финалистов своего ежегодного рейтинга Ostrovok Guests' Choice. В этом году в число лучших вошли 13 различных гостиниц, мини-отелей и хостелов из Екатеринбурга.

Фото: Собственная работа by Вячеслав Бухаров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, предоставленной пресс-службой сервиса, в рейтинг попали объекты с наибольшим количеством забронированных номеров, высоким количеством отзывов и минимальным количеством инцидентов. Все они имели среднюю оценку не менее 9 баллов из 10.

Среди финалистов были такие популярные места размещения, как

"Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург", "Чехов", "Реноме", "Грин Парк", Hyatt Regency Ekaterinburg, "Новотель Екатеринбург Центр", "Онегин", TENET, "Вознесенский", мини-отели "Респект Холл" и Suite, а также хостелы "Гостевой дом Никольский" и Poshtel VDali.

Руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok. ru Анна Чаплыгина отметила, что внутрироссийские направления продолжают оставаться популярными среди туристов, и спрос на них в 2023 году увеличился на 16%.

Представители сервиса Авиасейлс ранее сообщили о росте посещаемости Екатеринбурга на 11% за последний год. Причиной интереса путешественников стали культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. Большинство посетителей прибывают в Екатеринбург из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 рублей), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 рублей), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 рублей), Уфы (три дня, 8 800 рублей) и Самары (четыре дня, 11 300 рублей).

Как отмечалось ранее на DK. RU, Свердловская область занимает четвертое место по уровню развития туризма в России.