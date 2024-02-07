Екатеринбург: 13 жемчужин туризма — лучшие места размещения, по оценкам туристов

Онлайн-сервис бронирования отелей и апартаментов Ostovok. ru объявил о составлении списка финалистов своего ежегодного рейтинга Ostrovok Guests' Choice. В этом году в число лучших вошли 13 различных гостиниц, мини-отелей и хостелов из Екатеринбурга.
По информации, предоставленной пресс-службой сервиса, в рейтинг попали объекты с наибольшим количеством забронированных номеров, высоким количеством отзывов и минимальным количеством инцидентов. Все они имели среднюю оценку не менее 9 баллов из 10.
Среди финалистов были такие популярные места размещения, как
Руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok. ru Анна Чаплыгина отметила, что внутрироссийские направления продолжают оставаться популярными среди туристов, и спрос на них в 2023 году увеличился на 16%.
Представители сервиса Авиасейлс ранее сообщили о росте посещаемости Екатеринбурга на 11% за последний год. Причиной интереса путешественников стали культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. Большинство посетителей прибывают в Екатеринбург из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 рублей), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 рублей), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 рублей), Уфы (три дня, 8 800 рублей) и Самары (четыре дня, 11 300 рублей).
Как отмечалось ранее на DK. RU, Свердловская область занимает четвертое место по уровню развития туризма в России.
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