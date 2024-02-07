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Екатеринбург: 13 жемчужин туризма — лучшие места размещения, по оценкам туристов

Гостиницы и хостелы в Екатеринбурге вошли в список лучших в России

2:04
Туризм

Онлайн-сервис бронирования отелей и апартаментов Ostovok. ru объявил о составлении списка финалистов своего ежегодного рейтинга Ostrovok Guests' Choice. В этом году в число лучших вошли 13 различных гостиниц, мини-отелей и хостелов из Екатеринбурга.

Гостиницы и хостелы в Екатеринбурге вошли в список лучших в России
Фото: Собственная работа by Вячеслав Бухаров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации, предоставленной пресс-службой сервиса, в рейтинг попали объекты с наибольшим количеством забронированных номеров, высоким количеством отзывов и минимальным количеством инцидентов. Все они имели среднюю оценку не менее 9 баллов из 10.

Среди финалистов были такие популярные места размещения, как

  1. "Azimut Сити Отель Аэропорт Екатеринбург",
  2. "Чехов",
  3. "Реноме",
  4. "Грин Парк",
  5. Hyatt Regency Ekaterinburg,
  6. "Новотель Екатеринбург Центр",
  7. "Онегин",
  8. TENET,
  9. "Вознесенский",
  10. мини-отели "Респект Холл"
  11. и Suite,
  12. а также хостелы "Гостевой дом Никольский"
  13. и Poshtel VDali.

Руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok. ru Анна Чаплыгина отметила, что внутрироссийские направления продолжают оставаться популярными среди туристов, и спрос на них в 2023 году увеличился на 16%.

Представители сервиса Авиасейлс ранее сообщили о росте посещаемости Екатеринбурга на 11% за последний год. Причиной интереса путешественников стали культурные мероприятия, такие как Ural Music Night и фестиваль уличного искусства Stenograffia. Большинство посетителей прибывают в Екатеринбург из Москвы (в среднем на четыре дня, средний чек составляет 10 600 рублей), Санкт-Петербурга (шесть дней и 12 600 рублей), Сочи (семь дней и средний чек в 14 600 рублей), Уфы (три дня, 8 800 рублей) и Самары (четыре дня, 11 300 рублей).

Как отмечалось ранее на DK. RU, Свердловская область занимает четвертое место по уровню развития туризма в России.

Екатеринбург 2024: ТОП 15 лучших мест для посещения
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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