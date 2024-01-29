Популярную экскурсию закрыли после нападения акулы на ребёнка

Атака акулы на 10-летнего туриста в Багамах: закрытие популярной подводной экскурсии

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярная подводная экскурсия на Багамских островах была внезапно закрыта после того, как акула атаковала 10-летнего туриста в рамках программы "Близкие и личные впечатления от акул".

Фото: Openverse by Hemming1952 is licensed under CC BY-SA 4.0

Инцидент произошел вблизи роскошного отеля Atlantis Paradise Island Resort. Мальчика укусила акула за ногу, несмотря на присмотр инструктора и гида. После оказания первой помощи ребенка доставили в больницу, и его состояние стабильное.

Это не первый случай нападения акул в регионе, и экскурсия останется закрытой до завершения расследования и оценки ситуации. Дайв-центр, ответственный за экскурсию, подчеркнул редкость подобных инцидентов и готовность сотрудничать с властями.