Популярную экскурсию закрыли после нападения акулы на ребёнка

Популярная подводная экскурсия на Багамских островах была внезапно закрыта после того, как акула атаковала 10-летнего туриста в рамках программы "Близкие и личные впечатления от акул".
Инцидент произошел вблизи роскошного отеля Atlantis Paradise Island Resort. Мальчика укусила акула за ногу, несмотря на присмотр инструктора и гида. После оказания первой помощи ребенка доставили в больницу, и его состояние стабильное.
Это не первый случай нападения акул в регионе, и экскурсия останется закрытой до завершения расследования и оценки ситуации. Дайв-центр, ответственный за экскурсию, подчеркнул редкость подобных инцидентов и готовность сотрудничать с властями.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.