Заядлый путешественник восхитился любовью вьетнамцев к русским

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и пришёл в восторг

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и поделился впечатлениями на страницах блога "Тонкости туризма" на Дзене.

Фото: Apollo Tourist

Иван Юркин, один из читателей блога, отдыхал с семьёй во Вьетнаме в ноябре 2023 года. Один за другим он сменил несколько отелей, поэтому ему есть что рассказать.

В каждом из них были и минусы, и плюсы. По мнению Ивана, вьетнамцы отвыкли от туристов, поэтому в целом уровень сервиса снизился.

"Пару раз бывало, что у нас забирали грязные полотенца, а новых не давали или не заправляли кровати", — пожаловался он.

Тревел-блогер настоятельно порекомендовал посетить ночной рынок — там огромный выбор интересных вещей, сувениров и деликатесов, и всё это очень дёшево. Он также посоветовал везде торговаться — так цену удаётся сбросить процентов на 60-70.

Поездка обошлась Ивану и его близким в 325 тысяч рублей на пятерых — в основном за счёт трат на месте, перелёт был не очень дорогим.

"Вьетнамцы достаточно добрые и гостеприимные, русских туристов они любят и уважают", — резюмировал он.