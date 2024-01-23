Заядлый путешественник восхитился любовью вьетнамцев к русским

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и поделился впечатлениями на страницах блога "Тонкости туризма" на Дзене.
Иван Юркин, один из читателей блога, отдыхал с семьёй во Вьетнаме в ноябре 2023 года. Один за другим он сменил несколько отелей, поэтому ему есть что рассказать.
В каждом из них были и минусы, и плюсы. По мнению Ивана, вьетнамцы отвыкли от туристов, поэтому в целом уровень сервиса снизился.
"Пару раз бывало, что у нас забирали грязные полотенца, а новых не давали или не заправляли кровати", — пожаловался он.
Тревел-блогер настоятельно порекомендовал посетить ночной рынок — там огромный выбор интересных вещей, сувениров и деликатесов, и всё это очень дёшево. Он также посоветовал везде торговаться — так цену удаётся сбросить процентов на 60-70.
Поездка обошлась Ивану и его близким в 325 тысяч рублей на пятерых — в основном за счёт трат на месте, перелёт был не очень дорогим.
"Вьетнамцы достаточно добрые и гостеприимные, русских туристов они любят и уважают", — резюмировал он.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.