Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснейшее печенье из льняной и миндальной муки, арахисовым маслом и тёмным шоколадом
Автоэксперт Кондрашов перечислил самые угоняемые марки авто и рассказал о схемах угонщиков
Эндокринолог дала советы по "выживанию" в период магнитных бурь
Диетолог Соломатина назвала фрукты, которые нельзя есть пожилым
Ценные ресурсы: каких микроэлементов не хватает женщинам, живущим в больших городах
Учёные узнали, каким было на вкус древнеримское вино
Глициния — завораживающая лиана для участка
Простые в приготовлении и вкусные яичные маффины покорят сердце ваших близких
Тайны кошачьего взгляда: четыре ключевых момента, которые стоит знать каждому владельцу
Заядлый путешественник восхитился любовью вьетнамцев к русским

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и пришёл в восторг

1:11
Туризм

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и поделился впечатлениями на страницах блога "Тонкости туризма" на Дзене.

Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и пришёл в восторг
Фото: Apollo Tourist

Иван Юркин, один из читателей блога, отдыхал с семьёй во Вьетнаме в ноябре 2023 года. Один за другим он сменил несколько отелей, поэтому ему есть что рассказать.

В каждом из них были и минусы, и плюсы. По мнению Ивана, вьетнамцы отвыкли от туристов, поэтому в целом уровень сервиса снизился.

"Пару раз бывало, что у нас забирали грязные полотенца, а новых не давали или не заправляли кровати", — пожаловался он.

Тревел-блогер настоятельно порекомендовал посетить ночной рынок — там огромный выбор интересных вещей, сувениров и деликатесов, и всё это очень дёшево. Он также посоветовал везде торговаться — так цену удаётся сбросить процентов на 60-70.

Поездка обошлась Ивану и его близким в 325 тысяч рублей на пятерых — в основном за счёт трат на месте, перелёт был не очень дорогим.

"Вьетнамцы достаточно добрые и гостеприимные, русских туристов они любят и уважают", — резюмировал он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Автоэксперт Кондрашов перечислил самые угоняемые марки авто и рассказал о схемах угонщиков
Эндокринолог дала советы по "выживанию" в период магнитных бурь
Диетолог Соломатина назвала фрукты, которые нельзя есть пожилым
Российский турист пожил в разных отелях Вьетнама и пришёл в восторг
Ценные ресурсы: каких микроэлементов не хватает женщинам, живущим в больших городах
Учёные узнали, каким было на вкус древнеримское вино
Глициния — завораживающая лиана для участка
Простые в приготовлении и вкусные яичные маффины покорят сердце ваших близких
Тайны кошачьего взгляда: четыре ключевых момента, которые стоит знать каждому владельцу
Кардиолог Шехян рассказал о самых вредных добавках к каше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников