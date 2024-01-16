Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям сказали, что делать, если врезались в спецтехнику
Сорта малины с жёлтыми ягодами
Более 1200 украинских РСЗО уничтожены с начала СВО
Депутат ЕП Мадисон потребовал помочь Киеву вернуть на фронт украинских беженцев
"Модный приговор" вместо Васильева будет вести стилист Александр Рогов
Обозреватель Даманцев оценил новые русские самоходки ВС РФ "Флокс" и "Вена"
В Германии заявили, что Украине нужно отказаться от идеи вступления в НАТО для достижения мира с Россией
Миллиардер Годунов погиб в Хибинах
Устраняем последствия: правильный детокс после новогодних каникул
"Аэрофлот" и "Россия" продолжат летать в Египет

"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет

0:47
Туризм

"Аэрофлот" и "Россия" осуществлять полёты в Египет на других воздушных судах, информация приводится в Росавиации. Ранее в "Известиях" сообщалось о том, что Росавиации рекомендовала авиакомпаниям не осуществлять полёты в Египет на 27 самолетах. Причина — риск ареста.

"Аэрофлот" и "Россия" продолжают полеты в Египет
Фото: Openverse by mrkathika is licensed under CC BY-SA 2.0

В настоящее время авиакомпании продолжают летать в Египет на других самолетах. Перевозчики способны выполнять полетные программы в полном объеме.

Частота полетов не изменилась.

Ранее сообщалось о том, что по итогам 2023 года авиация стала самым безопасным видом общественного транспорта в России, сообщил ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Последние материалы
Устраняем последствия: правильный детокс после новогодних каникул
Салат из риса, тунца и зелёного лука на ужин: просто, доступно и невероятно вкусно
Около 300 россиян не смогли вылететь из Новосибирска в ожидании вылета в Таиланд
Врач Кондрахин назвал инфекционные заболевания причиной появления язвочек во рту
"План Москвы сработал": как оценивают поставки российской нефти в США
Рэпер Vacío был поставлен на воинский учёт после того, как его освободили из-под ареста
Спикер ГД Володин заявил, что СВО остановила начало третьей мировой войны
3 лучших фильма о катастрофах самолётов в воздухе
Астролог Шенберг назвала ароматы, раскрывающие сильные стороны знаков зодиака
Спикер ВСУ Гуменюк признала успех ВС РФ в Крынках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников