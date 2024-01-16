"Аэрофлот" и "Россия" продолжат летать в Египет

"Аэрофлот" и "Россия" осуществлять полёты в Египет на других воздушных судах, информация приводится в Росавиации. Ранее в "Известиях" сообщалось о том, что Росавиации рекомендовала авиакомпаниям не осуществлять полёты в Египет на 27 самолетах. Причина — риск ареста.
В настоящее время авиакомпании продолжают летать в Египет на других самолетах. Перевозчики способны выполнять полетные программы в полном объеме.
Частота полетов не изменилась.
Ранее сообщалось о том, что по итогам 2023 года авиация стала самым безопасным видом общественного транспорта в России, сообщил ТАСС руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.