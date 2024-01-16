Зачем в самолёте пепельницы, если курить всё равно нельзя

Курить в авиатранспорте давно нельзя, но пепельницы в туалетах самолётов остались, искушая нарушить запрет. На условиях анонимности британская стюардесса объяснила этот парадокс газете Daily Express.
Пепельницы служат исключительно для соблюдения пожарной безопасности — на случай, если кто-то всё же нарушит запрет на курение на борту, подчеркнула она.
"Они не призваны поощрять курение", — отметила работница авиации.
Если несознательный пассажир осмелится закурить, он не станет подвергать риску экипаж и пассажиров, бросая окурок куда попало, а аккуратно потушит его в откидывающейся металлической пепельнице.
Бортпроводница настоятельно призвала не курить в самолётах — это чревато арестом и штрафом, а если рейс будет сорван по вине любителя сигарет, то с него могут взыскать издержки.
К слову, одной из причин к введению запрета курения в самолётах почти всех стран мира стала трагедия 1973 года, когда из-за окурка в урне в туалете сгорел авиалайнер Рио-де-Жанейро — Париж, жертвами пожара стали 123 пассажира.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.