Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поток российских туристов в Шри-Ланку в 2023 году вырос более чем на 100%. Как пишет Управление по развитию туризма (SLTDA), таким образом, РФ установила исторический рекорд по числу туристов.

Фото: vivu.ru

Согласно SLTDA, в ушедшем году Шри-Ланку посетили не менее 197 498 российских туристов. Это число составило 13% от общего притока иностранных гостей в островное государство за этот период. Так, по сравнению с прошлым годом, турпоток туристов из РФ возрос на 116,4%. В 2022 году островное государство посетили 91 272 российских туриста.

По итогу по числу зарубежных туристов в Шри-Ланку РФ заняла в 2023 году второе место после Индии, которая стала крупнейшим источником туристического трафика в стране. На её долю пришлось 20% от общего числа прибытий (302 884 туриста). На третьем месте оказалась Великобритания с долей 9% от общего числа прибывших, то есть 130 тысяч человек.