Что посмотреть зимой на Байкале: идеи и активности

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима — лучшее время для посещения Байкала, когда лед обретает свою максимальную красоту и прочность. Для полноценного зимнего отдыха на Байкале рекомендуется приготовить теплую одежду, обувь и снаряжение для активных видов деятельности.

Фото: openverse by bfatphoto is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Идеальные маршруты для зимних приключений на Байкале включают посещение достопримечательностей, участие в традиционных мероприятиях и активные виды отдыха.

Путешествие на Байкале зимой — это уникальная возможность насладиться природой и культурой этого удивительного региона.

Чем заняться зимой на Байкале?

Увидеть чистый и невероятно прозрачный байкальский лед.

Покататься на коньках и сыграть в хоккей на самом большом катке страны.

Сплавиться на льдине в истоке реки Ангары: уникальный и безопасный опыт.

Поездить на снегоходах, собачьих упряжках и хивусе, а также устроить дрифт на внедорожниках.

Участвовать в подледной рыбалке и попробовать байкальскую рыбу.

Опробовать "поцелуй Байкала" и разбивать тонкие льдины для психологической разгрузки.

Наблюдать за байкальскими нерпами.

Посещение буддийских дацанов и участие в шаманских обрядах в священных местах Байкала.

Изучение культуры и быта коренных народов.

Пробовать традиционные блюда и напитки, такие как сагудай из омуля, буузы, хушууры, боовы и тарасун, хорзо, монгольский и бурятский чаи.