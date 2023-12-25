Путешественники — это люди с особыми ценностями, желаниями и потребностями, и обычные подарки им не подходят. Эксперты составили топ подарков, которые придутся по вкусу каждому, кто любит поколесить по миру.
Возьмите свой кофе в путешествие без лишнего пластика, попейте воды из горного ручья во время восхождения или приготовьте лапшу в походе — всё это возможно с использованием складной кружки. Она занимает минимум места, а пользы от нее много.
Любой путешественник оценит рюкзак с множеством карманов для удобной организации, отверстием для зарядного провода и встроенной надувающейся подушкой. Рюкзак — это не только удобство, но и стильный аксессуар для приключений.
Для современного путешественника потеря связи — настоящий кошмар. Чтобы избежать проблем с просмотром карты, бронированием гостиницы или оплатой покупок, подарите емкий пауэрбанк. Это спасение в ситуациях, когда важно оставаться на связи, даже во время йога-туров.
Посетили новое место? Потрите его на карте монеткой. Это не только увлекательный способ визуализировать свой опыт, но и отличная декорация для стены в доме.
Мгновенные фотографии — прекрасный способ запечатлеть счастливые моменты. Их можно использовать как открытки из удивительных путешествий, отправлять друзьям и родственникам.
Создайте фильм о своих приключениях и поделитесь им в соцсетях с помощью экшн-камеры. Это идеальный аксессуар для тех, кто предпочитает активные фототуры.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.