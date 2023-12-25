Эксперты назвали топ-6 подарков для путешественников

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественники — это люди с особыми ценностями, желаниями и потребностями, и обычные подарки им не подходят. Эксперты составили топ подарков, которые придутся по вкусу каждому, кто любит поколесить по миру.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

1. Складная кружка: книверсальность и компактность

Возьмите свой кофе в путешествие без лишнего пластика, попейте воды из горного ручья во время восхождения или приготовьте лапшу в походе — всё это возможно с использованием складной кружки. Она занимает минимум места, а пользы от нее много.

2. Технологичный рюкзак: удобство и инновации

Любой путешественник оценит рюкзак с множеством карманов для удобной организации, отверстием для зарядного провода и встроенной надувающейся подушкой. Рюкзак — это не только удобство, но и стильный аксессуар для приключений.

3. Пауэрбанк с большой емкостью: гарантия надежного заряда

Для современного путешественника потеря связи — настоящий кошмар. Чтобы избежать проблем с просмотром карты, бронированием гостиницы или оплатой покупок, подарите емкий пауэрбанк. Это спасение в ситуациях, когда важно оставаться на связи, даже во время йога-туров.

4. Скрэтч-карта мира: визуализация путешествий

Посетили новое место? Потрите его на карте монеткой. Это не только увлекательный способ визуализировать свой опыт, но и отличная декорация для стены в доме.

5. Мгновенный фотоаппарат: зафиксируйте счастливые моменты

Мгновенные фотографии — прекрасный способ запечатлеть счастливые моменты. Их можно использовать как открытки из удивительных путешествий, отправлять друзьям и родственникам.

6. Экшн-камера: за гранью обыденности

Создайте фильм о своих приключениях и поделитесь им в соцсетях с помощью экшн-камеры. Это идеальный аксессуар для тех, кто предпочитает активные фототуры.