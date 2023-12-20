Врач-терапевт рассказал о нагрузках на организм во время авиаперелёта

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие нагрузки на организм могут возникать во время перелётов на самолёте.

Фото: кадр из видео очевидцев

Медик предупредил, что гравитационные скачки в самолёте могут спровоцировать обострение проблем со здоровьем пассажиров.

Ранее специалисты по туризму рассказали о доступных для россиян горнолыжных курортах в зимний период.

"Внутри самолета у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов", — цитирует слова терапевта "Вечерняя Москва".

Под угрозой, по словам эксперта, находятся люди с плохим кровотоком. Дефицит кислорода может привести к инфаркту.

Он успокоил людей с шунтированием, так как перелёт, по его словам, не влияет на работу кардиостимуляторов.